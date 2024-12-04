Terör örgütü PKK/YPG Deyr Hafır'a sızma girişiminde bulundu

Suriye'nin Halep ili doğusunda SMO askerleri tarafından terörden arındırılan Deyr Hafır'a günün ilk saatlerinde sızma girişiminde bulunuldu.

SMO, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı 1 Aralık'ta Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlamıştı.

Terör örgütü, varlığını sürdürdüğü Münbiç'ten sık sık terörden arındırılan bölgelere sızma girişimleri yapıyor ve karadan karaya yapılan atışlarla sivilleri hedef alıyor.