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Spiegel: Suriye'nin geleceğini Türkiye belirliyor, Batı Erdoğan ile görüşmek zorunda

Spiegel: Suriye'nin geleceğini Türkiye belirliyor, Batı Erdoğan ile görüşmek zorunda

Lokman Özdemir
10:356/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Spiegel’den Suriye değerlendirmesi: Batı, Türkiye’ye muhtaç.
Spiegel’den Suriye değerlendirmesi: Batı, Türkiye’ye muhtaç.

Alman dergisi Spiegel, Suriye’deki gelişmelere dair yayımladığı bir makalede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki etkisine dikkat çekti. "Suriye'nin geleceğini Türkiye belirliyor" denilen makalede, Batı’nın Türkiye ile iş birliğinin önemine vurgu yapılarak, Avrupa Birliği ve ABD’ye Erdoğan aracılığıyla savaşın taraflarına etkide bulunma önerisi yapıldı.

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı son dönemde yeniden alevlendi.


Silahlı muhalif gruplar, Esed rejimine karşı başlattıkları operasyonlarla önce
Halep, İdlib
ve
Tel Rıfat
’ta kontrolü sağladı.

Son olarak Hama da muhalif güçlerin denetimine geçti. Sırada
Humus
ve
Münbiç
'in olduğu belirtiliyor.


"Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"


Bölgede sürekli yeni gelişmeler yaşanırken tüm dünyanın gözü kulağı Suriye'ye çevrilmiş durumda.





Alman
Der Spiegel
dergisi Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yayımladığı makalede Türkiye ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın rolüne dikkat çekti.

Maximilian Popp
imzalı yazıda Batı'nın neden Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun altı çizildi.


AB ve ABD’ye, savaştaki taraflara Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden etki etme çağrısı yapıldı.


  • AB ve ABD'ye de çağrı yapılan makalede, "Avrupalılar ve Amerikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden savaştaki taraflara etki etmeye çalışmalı." denildi.

Makalede, Batı'nın savaşı etkilemek için bir kozu olmadığı vurgulanırken 2012'de Esad'ın Humus'a kimyasal silah saldırısına müdahale etmediklerinde savaşa etki etme fırsatını kaybettikleri hatırlatıldı.



"Suriye'nin geleceğini Türkiye belirliyor"


Suriye'nin geleceğine ilişkin ise çarpıcı bir tespit de makalede yer aldı.


"Suriye'nin geleceğini İran, Rusya ve hepsinden önce Türkiye belirliyor"
denilen makalede
"Batı, Suriyelilere yardım etmek istiyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etki etmeye çalışmalı. Batı'nın güçsüzlüğü, kendi başına getirdiği bir şey. Erdoğan, muhaliflere erkenden destek verdi. AB ve ABD, Erdoğan ile görüşmeli."
ifadeleri dikkat çekti.


#Suriye
#recep tayyip erdoğan
#Humus
#Hama
#Esad

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