Spiegel: Suriye'nin geleceğini Türkiye belirliyor, Batı Erdoğan ile görüşmek zorunda

"Batı, Suriyelilere yardım etmek istiyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a etki etmeye çalışmalı. Batı'nın güçsüzlüğü, kendi başına getirdiği bir şey. Erdoğan, muhaliflere erkenden destek verdi. AB ve ABD, Erdoğan ile görüşmeli."