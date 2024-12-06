Spiegel: Suriye'nin geleceğini Türkiye belirliyor, Batı Erdoğan ile görüşmek zorunda

Alman dergisi Spiegel, Suriye’deki gelişmelere dair yayımladığı bir makalede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki etkisine dikkat çekti. "Suriye'nin geleceğini Türkiye belirliyor" denilen makalede, Batı’nın Türkiye ile iş birliğinin önemine vurgu yapılarak, Avrupa Birliği ve ABD’ye Erdoğan aracılığıyla savaşın taraflarına etkide bulunma önerisi yapıldı.
2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı son dönemde yeniden alevlendi.
"Batı'nın Türkiye'ye ihtiyacı var"
Bölgede sürekli yeni gelişmeler yaşanırken tüm dünyanın gözü kulağı Suriye'ye çevrilmiş durumda.
AB ve ABD’ye, savaştaki taraflara Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden etki etme çağrısı yapıldı.
- AB ve ABD'ye de çağrı yapılan makalede, "Avrupalılar ve Amerikalılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden savaştaki taraflara etki etmeye çalışmalı." denildi.
Makalede, Batı'nın savaşı etkilemek için bir kozu olmadığı vurgulanırken 2012'de Esad'ın Humus'a kimyasal silah saldırısına müdahale etmediklerinde savaşa etki etme fırsatını kaybettikleri hatırlatıldı.
"Suriye'nin geleceğini Türkiye belirliyor"
Suriye'nin geleceğine ilişkin ise çarpıcı bir tespit de makalede yer aldı.