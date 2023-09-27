Mobil Göç Noktası Uygulaması ağı genişliyor: 1 Ekim’de dört ilde daha başlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, düzensiz göç, operasyonlar, Mobil Göç Noktası Uygulaması konularına değindi.





Varsa bir suçlu onu yakalayacağız

Emniyet birimlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin altını çizen Yerlikaya, "Suçlularla mücadeleyle ilgili daha sonra yapacaklarımızı duyduktan sonra çok şaşıracağız. Varsa bir suçlu onu yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz başka çaresi yok” dedi.

97 bin 363 düzensiz göçmen yakalandı

Göreve başladıkları günden 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladıklarını söyleyen Bakan Yerlikaya, "22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. Daha önceden 89 bindi rakam. Sınırlara öyle iyi basıyor ki Milli Savunma Bakanlığımız 70 bin 796 engelleme yaptı. Kayıtlı engelleme bunlar, içeri almıyoruz” diye konuştu.





Afganistan, Pakistan ve Özbekistan ilk üçte

Düzensiz göçmenlerin ağırlıklı olarak hangi ülkelerden geldiğine ilişkin Yerlikaya, “Ağırlıklı olarak, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, İran hududundan gelenler. Şimdi bu Mobil Göç Noktası Uygulaması yapıyoruz biliyorsunuz. Düzensiz göçle ilgili en ufak bir komplikasyon olmaması için bu pilot uygulama İstanbul'da tuttu. 9 hafta içerisinde bir tane komplikasyon olmadı. 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak” şeklinde konuştu.

1 Ekim'den sonra her yerde kimlik kontrolü başlıyor

Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da 1 Ekim'de başlayacak Mobil Göç Noktası Uygulamasının önemine değinen Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti: "Futbol müsabakaları dahil olmak üzere her yerde kimlik kontrolü yapacağız. Ama bir turisti veya ikamet izni olan bir yabancıyı üzerinde kimlik veya pasaportu yok diye alıp, geri gönderme merkezine götürmeyeceğiz. İstanbul'da bunu 9 hafta boyunca pilot uygulamayla başardık. 20 göç mobil noktasını 38 araca çıkardık İstanbul'da. Düzensiz göçü, kaçak göçmeni, şehir içerisinde yakalamak sabır gerektiriyor. Ve sabırlı olmamız gerekiyor. Sıfır hata düşüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü turizm ülkesiyiz. Mobil Göç Noktasında hangi görevlilerimiz oluyor? Yabancılar ile iletişim sağlayacak tercüman ve göç uzmanlarımız merkezde çalışıyor. Bu merkezlerde Göç-Net sistemi ve biyometrik yani parmak izi okutma sistemimiz var."





Göç diplomasisi

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgaristan İçişleri Bakanı ile sınır güvenliği ve düzensiz göç ile mücadele konularında geçen hafta telefon ile görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'un 10 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in geliş tarihinin henüz netleşmediğini söyledi.





Göç için Whatsapp grubu

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Keridis ve Yunan muhataplarıyla Whatsapp grupları olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Kırklareli ve Edirne valilerimizle beraber. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgar İçişleri Bakanı ile karşılıklı iş birliğimiz güçlü. Karadan bizden oraya, oradan bize düzensiz göçmen verilmeyecek diyoruz. Denizde de ülkelerin sahil güvenlikleri görüşüyorlar. Kara sınırı sıkı tutulunca denize yoğunlaşma olacağını düşünüyoruz. Orada da iş birliğini geliştireceğiz. Muhataplarıyla arkadaşlarımız görüşüyor” dedi.







