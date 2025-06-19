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Motosiklet belediye otobüsünün altına girdi: Bir yaralı

Motosiklet belediye otobüsünün altına girdi: Bir yaralı

22:5719/06/2025, Perşembe
IHA
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Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Foto: Arşiv)

Başkentte bir motosiklet, karşıdan gelen belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altına giren motosikletin sürücüsü yaralandı.

Ankara'da motosikletin belediye otobüsüne çaptığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 FDK 714 plakalı motosiklet, karşıdan gelen belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altına giren motosikletin sürücüsü yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



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