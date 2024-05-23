MSB'den makam aracıyla insan kaçakçılığı iddiasına açıklama: Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.





Aktürk, bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 48, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1048 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.





55 bin 507 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u terör örgütü mensubu 364 kişinin yakalandığını, 1390 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildiren Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 345'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 507 olmuştur." dedi.





İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına yönelik orantısız ve acımasız saldırılarını sürdürdüğüne vurgu yapan Aktürk, şunları kaydetti:





"İsrail, daha fazla masum Filistinli ölmeden bir an evvel saldırılarını durdurmalı, Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların girişine izin vermelidir. Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulme uluslararası toplumun artık dur demesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin devletini tanıma kararlarını uluslararası hukuk, adalet ve vicdanın bir gereği olarak memnuniyetle karşılıyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin, sadece barış için değil, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır."





Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:





"45 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katıldığı ve bölgede icra edilen en büyük birleşik müşterek tatbikat olan EFES-2024'ün fiili atışlı arazi safhası, Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ile Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde başarıyla devam etmektedir. Fiili atışlı arazi safhası 9 Mayıs'ta başlayan EFES-2024'ün seçkin gözlemci gününün 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi, tatbikat kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayisi ürünlerimizin fuar anlayışı içerisinde sergileneceği savunma sanayi sergisi açılması planlanmaktadır. 28 Mayıs'ta Seferihisar İzmir'deki Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde açılacak sergiye 48 savunma sanayi firması katılacaktır."





Ayrıca, İtalya'da Mare Aperto-Polaris/Italian Minex ile, Konya'da Türkiye-Katar ILGIN-2024 tatbikatlarının icra edildiğini belirten Aktürk, 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Deniz Aslanı tatbikatına katılım sağlandığını, 27-31 Mayıs tarihleri arasında Belçika'da Snow-Master ve Türkiye sınırları içerisinde Ramstein Guard-24 tatbikatlarının gerçekleştirileceğini söyledi.





Aktürk, Malezya'nın ardından 17-19 Mayıs tarihleri arasında Endonezya'ya liman ziyaretinde bulunan TCG KINALIADA korvetinin, bugün de Tayland'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini, 25 Mayıs'ta ise bir sonraki liman olan Çin'e doğru seyre başlayarak Japonya intikaline devam edeceğini ifade etti.





Bakanlığa bağlı birlik ve kurumlara gerçekleştirilecek ziyaretlere de değinen Aktürk, "Bakanlığımıza bağlı birlik ve kurumlara, 16-19 Mayıs tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Üniversitesi heyeti tarafından ziyarette bulunulmuş, Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Çalışmaları Akademisi heyeti tarafından 18 Mayıs'ta başlayan ziyaret devam etmekte, 26-30 Mayıs tarihleri arasında ise 144'üncü Dönem NATO Savunma Koleji Kıdemliler Kursu heyeti tarafından ziyaret yapılması planlanmaktadır." şeklinde konuştu.





Doğal afetlerle mücadele ve insani yardım faaliyetleri

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verildiğini kaydetti.





Bu kapsamda, Afganistan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle hazırlanan yaklaşık 23 tonluk insani yardım malzemesinin A400M tipi askeri kargo uçağıyla 17 Mayıs'ta bölgeye sevk edildiğini anımsatan Aktürk, şöyle devam etti:





"İran makamlarının talebi, Dışişleri Bakanlığımız ile yapılan koordine ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı üzerine İran Cumhurbaşkanı ve heyetinin kaza kırıma uğrayan helikopterini arama kurtarma faaliyetlerine Akıncı İHA ve bir gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterimiz görevlendirilmiştir. Bu vesileyle, yaşanan elim kaza sonucu hayatını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve heyette bulunanlarla, Afganistan'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet; Afgan ve İran halkına başsağlığı diliyoruz."





Envantere alınan savunma sanayi ürünleri

Tuğamiral Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen ve üretilen yerli ve milli savunma sanayi sistemleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin daha da arttığını ifade etti.





Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 20 Mayıs'ta ASELSAN'ın Ankara Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleşen "Taşınabilir Erken İkaz Radar Sistemi Teslim Töreni"ne katıldığını hatırlatan Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sistemi, Kaska Entegre Görüntüleme Sistemi (AVCI) ile Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsizin (ÇBSMT) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır." dedi.





Kaynaklar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetini taşırken düşen helikopteri arama faaliyetleri ve İran tarafından yapılan son açıklamalarla ilgili sorulara şu cevapları verdi:

"Türkiye kötü gününde İran'ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat sayın Bakanımız tarafından açıklanmıştır. Herkes arama çalışmalarını sosyal medyada canlı olarak izledi. Burada bizim açımızdan önemli ve gurur duyulması gereken 3 nokta var, acil durumlarda devlet kurumlarımızın koordineli ve süratli reaksiyonu, özellikle İHA teknolojisinde yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği nokta ve bu sayede kazandığımız yetenekler ile kabiliyetler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun yetişmiş personelinin yerli ve milli savunma sanayimiz sayesinde kazandığı bu kabiliyetleri ve teknolojiyi kullanma becerisidir."





Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği

Bakanlık kaynakları, Resmi Gazete'de yayımlanan Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği ile ilgili sorular üzerine de şunları kaydetti:





"6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen Anayasa değişiklikleri doğrultusunda 'tüzük' kavramının Anayasadan çıkarılması ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'nun 19'uncu maddesinin başlığında yer alan 'tüzük' ibaresinin kaldırılarak 'yönetmelik' olarak yeniden düzenlenmesi sebebiyle mevcut hukuki duruma uygunluğunun, Yönetmeliğin, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında meydana gelen değişikliklere uyumunun, Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri Lojistik Seferber Olma Hazırlıkları Yönetmeliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Seferberliği Yönetmeliği ve Yedek Personel Erteleme Yönetmeliği olmak üzere dört ayrı düzenleyici işlemin yönetmelik şeklinde tek mevzuat olarak daha kapsayıcı ve çağın gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde düzenlenmesinin sağlanması maksadıyla 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' 32553 sayılı ve 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanmıştır."





Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'de görevli bir tugay komutanının makam aracıyla emir astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir.





Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile milli ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhal gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır. Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetlerini töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır."











