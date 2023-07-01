Mustafa Varank'tan Erdoğan'ın görüntülerini hedef alan Hüseyin Baş'a sert cevap: Komik olan siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapmak

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri hedef alan Hüseyin Baş'a sert sözlerle cevap verdi.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları paylaştı. Varank'ın paylaştığı görüntüler büyük beğeni alırken video, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.
Hüseyin Baş Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntülerden rahatsız oldu
Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüler Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ise rahatsız etti. Twitter hesabından videoya ilişkin paylaşımda bulunan Baş, şunları söyledi:
Varank'tan cevap geldi
Baş'ın bu sözlerine Varank'tan cevap geldi. Yeni bir paylaşımda bulunan Varank, Hüsryin Baş'a şu sözlerle cevap verdi: