|
Gündem

Mustafa Varank'tan Erdoğan'ın görüntülerini hedef alan Hüseyin Baş'a sert cevap: Komik olan siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapmak

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın paylaştığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüler, büyük beğeni alırken Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ise rahatsız etti. Twitter hesabından videoya ilişkin paylaşımda bulunan Baş, "Basketbol oynadığı videoları yayıp bizim liderimiz hala çok genç pazarlaması yapmak aslında liderinizin genç olmadığını ancak gençmiş gibi gösterilmeye ihtiyacı olduğunu ilan ettiğiniz anlamını taşıyor. Ve komik duruyor." dedi. Varank, Baş'ın bu paylaşımına "Asıl komik olan, şeyhlik iddiasındaki babasından miras olarak parti devralıp siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapabilmek..." sözleriyle cevap verdi.

10:25 . 1/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri hedef alan Hüseyin Baş'a sert sözlerle cevap verdi.

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri hedef alan Hüseyin Baş'a sert sözlerle cevap verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anları paylaştı. Varank'ın paylaştığı görüntüler büyük beğeni alırken video, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Hüseyin Baş Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntülerden rahatsız oldu

Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüler Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ise rahatsız etti. Twitter hesabından videoya ilişkin paylaşımda bulunan Baş, şunları söyledi:

"Basketbol oynadığı videoları yayıp bizim liderimiz hala çok genç pazarlaması yapmak aslında liderinizin genç olmadığını ancak gençmiş gibi gösterilmeye ihtiyacı olduğunu ilan ettiğiniz anlamını taşıyor. Ve komik duruyor."

Varank'tan cevap geldi

Baş'ın bu sözlerine Varank'tan cevap geldi. Yeni bir paylaşımda bulunan Varank, Hüsryin Baş'a şu sözlerle cevap verdi:

"Asıl komik olan, şeyhlik iddiasındaki babasından miras olarak parti devralıp siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapabilmek..."



#Mustafa Varank
#Hüseyin Baş
#Bağımsız Türkiye Partisi
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Patrick Kluivert kimdir, hangi takımları çalıştırdı?