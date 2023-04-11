Ne ararsan var

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Soframızı büyütmeye devam edeceğiz” diyerek duyurduğu açılım, aday listelerini torbaya çevirdi. PKK’ya “terör örgütü” diyemeyenden LGBT savunucusuna, şehit ifadesinden rahatsız olandan özerklik vaadinde bulunana kadar birçok isim listelerde yer buldu. Listede ayrıca adli sicili kabarık isimler de var. İşte bu isimlerden bazıları:

Gökçe Gökçen. M. Akif Perker.

* Denizli Adayı Gülizar Biçer Karaca: PKK’ya destek veren sözde akademisyenlere kamuya dönüş sözü vermişti.

* İzmir Adayı Gökçe Gökçen: “Transların ameliyatı ve ilaçlarının SGK tarafından karşılanmasını” isteyerek, “LGBTİ+ hakları insan haklarıdır” ifadelerini kullanmıştı.

* Mersin Adayı Hasan Ufuk Çakır: 2006 yılından bu yana hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali gibi suçlardan yargılandığı öne sürülüyor.

* İstanbul Adayı Yunus Emre: Bir televizyon programında, “İktidara geldiğimizde yerel yönetime özerklik şartındaki çekinceleri kaldıracağız” ifadelerini kullanmıştı.

* İzmir Adayı Tuncay Özkan: Geçen yıl nisan ayında Menemen Belediyesi’nden “Genel başkanın talimatı” diyerek 2 firmaya ihale istediği ortaya çıkmıştı.

* Konya Adayı Barış Bektaş: Adı taciz skandalına karıştı.

* Kilis Adayı Mehmet Akif Perker: New York Times’a TSK’nın Afrin Harekatı’na ilişkin verdiği demeçte, “Terör örgütü PKK ve DEAŞ’a yönelik başlatılan operasyona karşı olduklarını” anlattı.

Tuncay Özkan. M. Emin Ekmen.

ELEŞTİRDİĞİNİ ADAY YAPTI

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile kişisel tartışmalara giren DEVA’lı Sadullah Ergin, Ankara’dan aday gösterildi. Kılıçdaroğlu 2010’da Ergin için “Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın” demişti. Bir diğer DEVA’lı Mehmet Emin Ekmen de aday gösterildi. Ekmen Kılıçdaroğlu için, “Bu kafa mı ülkeyi yönetmeye talip? Türkiye’nin en büyük şanssızlığı CHP ve Kılıçdaroğlu” diye konuşmuştu.

Orduya hakaret ödüllendirildi

FETÖ ile mücadelenin başladığı 2014’te FETÖ’cü Hakan Şükür ile birlikte istifa eden eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin İYİ Parti’nin Ordu listesine, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan Kocaeli listesine girdi. Türk ordusuna satılmış diyen Ali Mahir Başarır ise CHP’nin Mersin listesinde kendine yer buldu.







