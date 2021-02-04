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TEKİRDAĞ

Nüfusu en çok artan il Tekirdağ oldu! Tekirdağ'ın nüfusu kaç oldu

Nüfusu en çok artan il Tekirdağ oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Tekirdağ’ın 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yeni nüfusu 25 bin kişilik artışla 1 milyon 81 bin 65 oldu. İlin geçen yılki nüfusu 1 milyon 55 bin 412 kişiydi.

Haber Merkezi İHA
Tekirdağ'ın nüfus artış oranı binde 24 oldu.
Tekirdağ'ın nüfus artış oranı binde 24 oldu.

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle oluşan ADNKS verilerini açıklayan TÜİK merkez ilçesi Süleymanpaşa ile birlikte toplam 11 ilçesi bulunan Tekirdağ’ın yeni nüfusunu 1 milyon 81 bin 65 olarak belirledi.

Nüfusu en çok artan il Tekirdağ

2020 yılı verilerine göre, Tekirdağ’ın 1 milyon 55 bin 412 kişi olan nüfusu 25 bin 653 kişi artarak 1 milyon 81 bin 65 kişi oldu. Açıklanan ayrıntılı istatistiklere göre nüfus artış oranı binde 24 olan Tekirdağ, Türkiye’de nüfusu en fazla artan il olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin nüfusu 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı
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İHA
Tekirdağ, Türkiye’de nüfusu en fazla artan il olarak kayıtlara geçti.

En büyük ilçe Çorlu oldu

TÜİK verilerine göre Tekirdağ’ın nüfusu en fazla olan en büyük ilçesi 279 bin 251 kişi ile Çorlu olarak belirlendi. Çorlu’yu 203 bin 617 kişi ile merkez ile Süleymanpaşa, 185 bin 234 kişilik nüfusu ile Çerkezköy, 124 bin 609 kişi ile Kapaklı ve 64 bin 83, kişilik nüfusu ile Ergene izledi.

Tekirdağ’ın ilçelerinden Malkara’nın nüfusu 52 bin 101, Saray’ın nüfusu 50 bin 248, Şarköy’ün nüfusu 32 bin 658, Hayrabolu’nun nüfusu 31 bin 574, Muratlı’nın nüfusu 29 bin 892 olarak belirlendi. Tekirdağ’ın nüfusu en düşük ilçesi ise 27 bin 61 kişi ile Marmaraereğlisi oldu.

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