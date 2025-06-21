Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eğitim
Okul kıyafetlerinde yeni dönem: Serbest kıyafet uygulaması bitti

Okul kıyafetlerinde yeni dönem: Serbest kıyafet uygulaması bitti

09:2621/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Okullarda serbest kıyafet uygulaması yeni eğitim-öğretim döneminde sona erecek. 2025-2026 eğitim-öğretim dönemiyle birlikte forma uygulaması yeniden başlayacak.

Okullarda forma uygulaması geri dönüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere okullarda serbest kıyafetin yerine tekrar forma uygulamasının başlayacağını belirtti.


Bakan Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Okul bahçesindeki yıl sonu etkinliklerine de katılan Tekin, daha sonra yıllık değerlendirme basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Bugün itibarıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrenciler için sona erdiğini dile getiren Tekin, bu süreçteki destekleri için öğretmenlere teşekkür etti.


"İDARECİ ARKADAŞLARIMIZ SEÇİMLERİ YAPTI"

"Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık" diyen Bakan Tekin, "Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak" şeklinde konuştu.

#Okul
#Kıyafet
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS net hesaplama 2025: YKS’de kaç net kaç puan yapar, TYT ve AYT’de 40, 50, 55, 60, 70, 80 net kaç puan getiriyor?