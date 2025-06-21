Okul kıyafetlerinde yeni dönem: Serbest kıyafet uygulaması bitti

Okullarda forma uygulaması geri dönüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere okullarda serbest kıyafetin yerine tekrar forma uygulamasının başlayacağını belirtti.





Bakan Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Okul bahçesindeki yıl sonu etkinliklerine de katılan Tekin, daha sonra yıllık değerlendirme basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.





Bugün itibarıyla 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrenciler için sona erdiğini dile getiren Tekin, bu süreçteki destekleri için öğretmenlere teşekkür etti.





"İDARECİ ARKADAŞLARIMIZ SEÇİMLERİ YAPTI"