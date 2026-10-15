Riskli öğrenciye yakın takip geliyor

Okullarda şiddet, akran zorbalığı ve suça sürüklenme risklerine karşı yeni bir takip mekanizması oluşturuluyor. Millî Eğitim Bakanlığı'nca kurulacak sistem, öğrencilerin davranışlarında ortaya çıkan ciddi tehlike işaretlerinin erken belirlenmesine dayanacak. Öğretmenler ve rehberlik servisleri, tespit ettikleri somut riskleri değerlendirecek. Gerekli durumlarda sağlık, sosyal hizmet ve güvenlik birimleri devreye girecek. Amaç, öğrencileri cezalandırmak veya etiketlemek değil, tehlikeleri büyümeden önlemek ve ihtiyaç duyulan desteği sağlamak.

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Yeni mekanizmada riskler üç seviyede ele alınacak. Hafif ve geçici sorunlar okul rehberlik servislerince takip edilirken, tekrarlanan belirtilerde öğrenciler uzmanlık hizmetlerine yönlendirilecek. Belirli bir kişiye saldırı planı, silaha erişim arayışı veya somut saldırı hazırlığı gibi ciddi durumlarda aynı gün bildirim yapılacak. Yakın tehlike halinde polis ve sağlık ekiplerine vakit kaybetmeden haber verilecek. Ciddi ve yakın tehlikelerde gerekli müdahalenin ardından en geç 24 saat, diğer yüksek riskli vakalarda ise 48 saat içinde değerlendirme yapılacak.

SİSTEM ÜZERİNDEN İZLENECEK

MEB’in kuracağı Vaka Takip Modülü ile belirlenen riskler, alınan önlemler ve sorumlu kurumlar kayıt altında tutulacak. Öğrencinin sağlık veya sosyal hizmet birimine yönlendirilmesinin ardından gerekli desteğe ulaşıp ulaşmadığı da izlenecek. Sistemde yalnızca yetkili personel görev alanıyla sınırlı bilgilere erişebilecek; öğrencilerin sağlık tanıları ve tedavi ayrıntıları ortak sisteme aktarılmayacak.

Riskli durumları bildiren öğretmen ve rehberlik personelinin kimlik bilgilerinin gizli tutulması, tehdit ve baskıya karşı korunması için MEB ile Adalet Bakanlığı ortak usuller belirleyecek.