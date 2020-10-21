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​Oruç Reis devam

Oruç Reis devam

MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi, çalışmalarında 10 günü geride bıraktı. Yarın itibariyle dolan Navtex süresinin uzatılarak bu bölgedeki araştırma faaliyetlerine devam edilmesi bekleniyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Oruç Reis gemisi
Oruç Reis gemisi

Oruç Reis’in, yardımcı gemiler Ataman ve Cengizhan ile birlikte görev yürüttüğü Demre Proje sahası, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin deniz yetki alanlarının güney batısında bulunuyor ve en güneyden başlatılan çalışmaların, proje dahilinde, ileri aşamada Meis Adası güneyi, Girit ve Rodos adaları doğusuna uzanması planlanıyor. Söz konusu proje sahası, Türkiye’nin BM’ye 2004 yılında bildirdiği kıta sahanlığı içerisinde yer alıyor ve bu yönüyle Yunanistan ile müzakereye konu alan dışında tutuluyor. Bölgedeki faaliyetlerinin tamamında şu ana kadar yaklaşık 4 bin kilometrelik bir alanı tarayan Oruç Reis’in proje sonunda 15 bin kilometrelik bir alanda sismik veri elde etmesi planlanıyor.

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