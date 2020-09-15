Oruç Reis periyodik bakım için Antalya Limanı'na çekildi 'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda bakıma alındı: Yeni Navtex ile yola devam edecek Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisi bakım için Antalya Limanı'na geldi. Burada yapılacak bakımların ardından yeni bir Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz bölgesinde sismik araştırmalara devam edeceği belirtildi.

Haber Merkezi 15 Eylül 2020, 14:40 Son Güncelleme: 15 Eylül 2020, 15:01 DHA