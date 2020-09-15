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Gündem Oruç Reis Antalya Limanında bakıma alındı Yeni Navtex ile yola devam edecek
ANTALYA

Oruç Reis periyodik bakım için Antalya Limanı'na çekildi

'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda bakıma alındı: Yeni Navtex ile yola devam edecek

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis gemisi bakım için Antalya Limanı'na geldi. Burada yapılacak bakımların ardından yeni bir Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz bölgesinde sismik araştırmalara devam edeceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda
'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda

Oruç Reis periyodik aylık bakımı ve ikmal için sabah saatlerinde Antalya Limanı'na demirledi. Bakımların ardından geminin yeni bir Navtex'le sismik araştırmaya devam edeceği öğrenildi.

DHA
'Oruç Reis' Antalya Limanı'nda...

Geri adım yok: Oruç Reis devam edecek
GÜNDEM
Geri adım yok: Oruç Reis devam edecek

BİR AYDAN FAZLADIR DENİZDE ARAŞTIRMA YAPIYORDU

  • Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından geçen pazar günü bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reissismik araştırma gemisi, Antalya Limanı'na demirledi. 10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan gemi, her ay düzenli olarak yapılan bakımları ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Burada geminin bakıma alındığı görülürken, güverte kısmında ise mürettebatının birtakım çalışmalar yürüttükleri dikkati çekti. Antalya Limanı tel örgüleri dışından görünen gemi, liman içindeki çalışanlardan da büyük ilgi gördü.

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı, Oruç Reis bakım ve ikmal için çekildi
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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı, Oruç Reis bakım ve ikmal için çekildi

Geminin bakım ve ikmallerini tamamlamasının ardından yeniden bir Navtex yayınlayarak Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.

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