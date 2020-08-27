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Dünya Oruç Reis dönmeyecekÇözüm arayışlarını sabote eden Yunanistanın tavrına inat bölgeyi terk etmiyoruz
AVRUPA

Doğu Akdeniz'de son durum ne? Oruç Reis ne zaman Türkiye'ye geri dönecek?

Oruç Reis dönmeyecek:Çözüm arayışlarını sabote eden Yunanistan’ın tavrına inat bölgeyi terk etmiyoruz

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de görev süresi, ilan edilen Navtex’e göre bugün (27 Ağustos) sona eriyor. Ancak çözüm arayışlarını sabote eden Yunanistan’ın tavrı karşısında yeni Navtex ilanı ile sismik araştırma gemisinin bölgede kalması planlanıyor. 9 Ağustos’ta başlayan çalışmalar Meis adasının güneyi ve Rodos adasının batısında Yunan karasularının bitimine kadar uzanacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Oruç Reis
Oruç Reis

Doğu Akdeniz’de Yunanistan kaynaklı gerilim devam ederken Almanya öncülüğündeki çözüm arayışlarında istenen noktaya gelinemedi. Türkiye’nin gelişmeler karşısındaki tutumu ise net. Ankara, bulunduğu mevcut konumundan geri adım atmayacak ve başta Oruç Reis olmak üzere Doğu Akdeniz’de araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden gemiler bulundukları bölgelerden geri döndürülmeyecek. Türkiye, bölgedeki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları çerçevesinde icra ettiğini başta BMolmak üzere tüm uluslararası platformlara bildirdi. Türkiye, bölgedeki gelişmelerde gerilimin tarafı olmayacak ancak karşı taraftan gerilimi artıracak herhangi bir adım da karşılıksız kalmayacak. Olası bir tacize meşrû müdafaa hakları çerçevesinde misliyle mukabele edilecek.

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EN UFAK GERİ ADIM YOK

Oruç Reis’in bölgedeki ilk aşama faaliyetleri için belirlenen süre bugün (27 Ağustos) doluyor. Ancak gelinen son aşamada Oruç Reis’in limana dönmeksizin faaliyetlerine devam etmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yunanistan’ın aynı sahada Navtex (deniz duyurusu) ilanı ardından yaptığı açıklamada, “Navtex’i 27 Ağustos’a kadar uzatmıştık. Nokta mı virgül mü? Buraya şimdi ben bir virgül koyayım. Yunanistan bu faaliyetlere karşılık yetkisiz şekilde ve şımarık biçimde kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Türkiye ne Oruç Reis’in çalışmalarından ne donanma unsurlarımızdan en küçük bir geri adım atmayacaktır” demişti. Mevcut Navtex sahası ve ilerleyen dönemde yeni Navtex ilanlarıyla Oruç Reis’in planlı araştırma faaliyetleri, Meis adası güneyi ve Rodos adası batısında Yunan karasularının bitimine kadar uzanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan dursunlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan dursunlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu. 'Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır.' diyen Erdoğan,' Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.' ifadelerini kullandı.

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12 mil İyon’da

  • 9 Haziran’da İtalya, 7 Ağustos’ta ise Mısır ile deniz yetki alanlarını belirleme (MEB) anlaşmaları imzalayan Yunanistan, İtalya’ya bakan karasuları konusunda ilginç bir karar aldı. Atina yönetimi, İyon denizi karasularını 6’dan 12 deniz miline çıkardığını duyurdu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin diğer bölgelerde de (Ege Denizi) aynısını yapma hakkını saklı tuttuğunu ileri sürdü. MEB anlaşmalarının görüşüldüğü parlamentoya seslenen Miçotakis, İtalya ile paylaştıkları İyon Denizi’nde kıta sahanlığını genişletmeye yönelik yasa tasarısını kısa süre içinde sunacaklarını söyledi. Türkiye aynı durumun Ege Denizi için dayatılması halinde bunun savaş sebebi sayılacağını pek çok kez duyurmuştu.

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Berlin buluşması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Atina ve Ankara’ya peşpeşe ziyaretleri sonrası Avrupa Birliği dışişleri bakanları bugün Berlin’de bir araya geliyor. Toplantıda Doğu Akdeniz gerilimi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye ambargo ve blokaj talepleri görüşülecek. Dönem Başkanı olarak, Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan krizin aşılması için arabuluculuk yapan, bir yandan da AB üyesi Yunanistan’a ‘yanınızdayız’ mesajı vermeyi ihmal etmeyen Almanya’nın toplantıdaki tavrı, alınacak kararlara etki edecek. AB Dışişleri Bakanları Toplantısının yarın da devam etmesi bekleniyor.

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Tehdit Türkiye imiş!

  • Atina’nın Kahire ile yaptığı korsan anlaşmanın mimarı ABD, Doğu Akdeniz’de Yunan çıkarları için çalışacağının işaretlerini veriyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo adına Amerikan Helenik Enstitüsü’ne mektup gönderen Avrupa İlişkileri Müsteşar Yardımcısı Philip Reeker, bölgede ‘provokatif adımlar atarak gerilim çıkaran tarafın Türkiye olduğunu’ iddia etti. “Yunan hava sahasını ihlalleri, Kıbrıs’taki sondaj faaliyetleri, Libya ile anlaşma yaparak hidrokarbon araması yapma açıklamalarının provokatif olduğu ve bölgede gerilim çıkardığını Türkiye’ye tekrar tekrar ilettik” diyen Reeker, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alımına Washington’un etkin şekilde itiraz etmeye devam ettiğini de mektupta vurgulamayı ihmal etmedi.

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