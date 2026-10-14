Yolcu midibüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var
14:38, 14/10/2026, Çarşamba
DHA
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole düşen midibüsteki 9 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Korkuteli-Fethiye kara yolunda Yukarıkaraman mevkisinde meydana geldi.
Süleyman İkiz’in (58) kontrolünü kaybettiği 48 ABB 225 plakalı yolcu midibüsü, şarampole düştü.
Kazada, araçtaki 6'sı Rus, 3'ü Türk 9 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Korkuteli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılara ayakta müdahale edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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