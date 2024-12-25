Balıkesir'de öğrenci servisi TIR'la çarpıştı.
Balıkesir'de öğrenci servisi TIR'la çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde meydana gelen kazada 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır." ifadelerini kullandı.
Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı.
Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile tır çarpıştı.
Öğrenci servisiyle TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Gündem / Balıkesir
25 Aralık, Çarşamba
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.
Yaralı 8 öğrencinin durumu ağır
Yaralı 8 öğrencinin durumu ağır
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek,
"İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."
ifadesini kullandı.
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