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Öğrenci servisiyle TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Öğrenci servisiyle TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Seda Ekinci
09:4925/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Balıkesir'de öğrenci servisi TIR'la çarpıştı.
Balıkesir'de öğrenci servisi TIR'la çarpıştı.

Balıkesir'de öğrenci servisi TIR'la çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde meydana gelen kazada 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı.
Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile tır çarpıştı.

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Öğrenci servisiyle TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Gündem / Balıkesir
25 Aralık, Çarşamba

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.

Yaralı 8 öğrencinin durumu ağır

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek,
"İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."
ifadesini kullandı.


#Balıkesir
#Kaza
#TIR
#öğrenci servisi

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