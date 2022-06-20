Prens Selman Türkiye'ye geliyor: İade-i ziyarette gündem yoğun

Türkiye, dış politikada normalleşme adreslerinden biri olan Suudi Arabistan’dan önemli bir konuğu misafir edecek.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonrası Türkiye-Suudi Arabistan hattında esen soğuk rüzgarlar yerini hızlanan normalleşmeye bıraktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın nisan ayındaki Arabistan ziyaretine Veliaht Prens Muhammed Bin Selman çarşamba günü iade- i ziyaretle karşılık verecek. Kaşıkçı olayı sonrasında bu ülkeden Türkiye’ye en üst düzeyde program olacak Prens Selman’ın ziyaretinde gündem yoğun.
ANLAŞMALAR İMZALANACAK
- Yapılacak görüşmede, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans, ticaret, turizm, müteahhitlik, gayrimenkul gibi kritik alanlarda anlaşmalar imzalanacak. Suudi Arabistan’ın, Rusya-Ukrayna savaşındaki başarısıyla adından söz ettiren İHA ve SİHA’lardan alma isteğinin de masada olması bekleniyor. Erdoğan-Selman görüşmesinin bir diğer gündem maddesi ise enerji ile ilgili olacak. Doğu Akdeniz’deki enerji satrancında farklı noktalarda yer alan iki ülkenin ziyaret kapsamında pozisyonlarının ve karşılıklı fırsatların ele alınması da olası başlıklar arasında.
SEYAHAT KISITLAMASI KALKABİLİR
Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye uyguladığı seyahat kısıtlamasının da Prens Selman’ın bu ziyaretiyle birlikte kalkması bekleniyor. Suudi Arabistan, 16 ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamalarının bazılarını kaldırmış olsa da Türkiye’ye henüz kaldırmadığı için birçok kişinin uçak bileti ve rezervasyonu iptal edilmişti. Türkiye’deki koronavirüs vakalarının ciddi oranda düşmesi nedeniyle Körfez ülkesinden kısıtlamanın kalkması yönünde bir adım atılabilir.