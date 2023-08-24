Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Kadın ve erkek geni dışında bir gen olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Türkiye'de LGBT sapkınlığını özendirme amacıyla artan propagandalardan dolayı ‘cinsiyet hoşnutsuzluğu’ yaşayan gençlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Cinsiyet değiştirme merkezleri dünyada kapatılıyor: Türkiye'de ameliyat yapılmaya devam ediliyor
Tarhan şu ifadeleri kullandı:
Bakan Koca: İnceleme ve idari soruşturma başlatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine sonrası yaptığı basın toplantısında, "Basın ve sosyal medyada 18 yaş altı cinsiyet değişikliği süreçleri ile ilgili İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yazarı olduğu makalede yer alan işlemlere ilişkin" değerlendirmesinin sorulması üzerine;