Rize'de ‘Çapraz' sigara denetimi

Denetimlere katılan Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral, ""İşletmelerinin sigara kullanımına uygun hale getirmezsek içerideki duman maruzatı nedeniyle hem sigara kullananların hem de sigara kullanmaksızın dumana maruz kalanlarının sağlıkları üzerindeki olumsuz etkilerini yıllara sari şekilde görüyoruz. Bakanlığımız talimatları doğrultusunda sağlıklı nesiller ve sağlıklı toplumlar oluşturmak amacıyla ulaşılması gereken hedefler kapsamında denetimlerimiz devam edecek. Denetim ekiplerimize ve yasaya uygun şekilde davrandıkları için de işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.