Ticaret Bakanlığı: 200 milyon lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı boyunca fırsatçılara göz açtırmadan denetimlerine devam ettirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bir ay boyunca haksız ve fahiş fiyatlandırma yapan yaklaşık 10 bin gerçek ve tüzel kişiye 200 milyon lira ceza uygulandığı belirtildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:





"Ticaret Bakanlığı olarak, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki oluşturması muhtelif her türlü uygulamalar karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle denetimlerimiz devam etmektedir. Ramazan Ayı süresince Mart ayında 9.926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon TL, 2025 yılı-ilk 3 ay (Ocak-Mart) toplamında ise 27.321 gerçek ve tüzel kişiye 655,2 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.





46 BİN FİRMA DENETLENDİ





Ticaret Bakanlığı olarak özellikle Bayram Öncesinde Ramazan ayı boyunca 81 il de bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla sadece Mart ayında yapılan denetimlerimizde 46.474 firma denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 9.525 firma ve 46.507 ürün neticesince 134,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.





Ticaret İl müdürlüklerimizin 2025 yılının ilk 3 ayında yaptıkları denetimlerin toplamında ise 25.783 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 296,4 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.





Ticaret İl Müdürlüklerimiz 2025 yılı ilk 3 ayında ise toplamda 108.802 firmada, 8.922.234 ürünü denetlemiş bulunmaktadırlar.''



























