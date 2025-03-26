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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kırmızı ette fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara denetim yolda

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kırmızı ette fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara denetim yolda

09:1626/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
DHA
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Denetimler, tüm yurtta Et ve Balık Kurumu'nun ürünlerini satan kasap ve marketlerde gerçekleştirilecek.
Denetimler, tüm yurtta Et ve Balık Kurumu'nun ürünlerini satan kasap ve marketlerde gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı, kırmızı et denetimlerine dair yaptığı açıklamada tüm illerde eş zamanlı denetimlerin başladığını, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımların ve mali para cezalarının tavizsiz bir şekilde uygulanacağını belirtti.

Kırmızı ette fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimler başladı. Ticaret Bakanlığı tüm yurtta satışa sunulan, Et ve Süt Kurumu'nun temin ettiği ve Per-Der üyesi marketlerde satılan kırmızı etin, bazı mağazalarda belirlenenden daha fahiş fiyata satıldığının tespit edildiğini belirtti. Bakanlık, denetimlerin tavizsiz ve indirimsiz uygulanacağı açıklandı.


TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:


''Ticaret Bakanlığı tarafından, vatandaşlarımızın ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin bertaraf edilmesine ve caydırıcı önlemler alınmaya devam ederken, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan fillere yönelik çalışmalarımız aralıksız sürdürülmektedir. Et ve Süt Kurumu'nun temin ettiği kırmızı et Per-Der üyesi marketlerde bütün yurtta ve ESK mağazalarında düşük fiyatlarla ulaştırılırken, bazı üretici firmalarının fiyat arttırma girişimleri ihbar alınmıştır. Bu çerçevede, hayvancılık sektöründe, maliyet unsurlarında belirgin bir artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan ve tüketicilerin kırmızı ete fahiş fiyat ile ulaşmasına neden olan, mübarek Ramazan ayını fırsat bilen bazı firmalar, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koordinasyon içinde hassasiyetle takibe alınmıştır.


Kırmızı ette illerimizde eş zamanlı denetimler başlamış olup, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz bir şekilde uygulanacaktır.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından 8 ilimizde faaliyet gösteren toplam 20 işletme nezdinde inceleme ve denetim yapmak üzere Ticaret Bakanlığı Müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, 24.03.2025 Pazartesi sabahı erken saatte aynı anda kapsamlı denetimlere başlamışlardır ve halen devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızı, ürünlerini tüketiciye maliyeti ile uyumlu fiyattan sunma konusunda hassasiyetle davranmaya davet ederken, stokçuluk yapanlar ve/veya fahiş fiyatla ürünlerini satmaya tevessül edenler hakkında Ticaret Bakanlığınca behemehal gerekli işlemler tesis edilecektir. Yapılan işlemler kamuoyuyla paylaşılacaktır.''




#ticaret bakanlığı
#kırmızı et
#denetim

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