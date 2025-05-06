RTÜK Başkanı Şahin 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

"Ulusal yayınlarımız kadar yerel radyolarımız da bulundukları şehirlerin sesi olmuş, kültürümüzün ve müziğimizin yaşatılmasında çok kıymetli bir rol üstlenmiştir. Doğru, tarafsız ve kaliteli yayın anlayışını sürdüren, radyo yayıncılığında emeği geçen tüm yayıncılarımıza ve radyo kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutluyorum."