RTÜK Başkanı Şahin 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutladı

RTÜK Başkanından Radyo Günü mesajı.
Radyo Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, radyo yayıncılarına ve kuruluşlarına teşekkür etti.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 6 Mayıs Radyo Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, radyonun yalnızca bir iletişim aracı değil, milletin sesi, duygusu ve hafızası olduğunu belirtti.
Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ulusal yayınlarımız kadar yerel radyolarımız da bulundukları şehirlerin sesi olmuş, kültürümüzün ve müziğimizin yaşatılmasında çok kıymetli bir rol üstlenmiştir. Doğru, tarafsız ve kaliteli yayın anlayışını sürdüren, radyo yayıncılığında emeği geçen tüm yayıncılarımıza ve radyo kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutluyorum."
#6 Mayıs Radyo Günü
#Ebubekir Şahin
#Radyo ve Televizyon Üst Kurulu