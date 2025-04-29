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RTÜK Başkanı Şahin: Medya bireysel algıları yönlendiren güçlü bir mekanizma

RTÜK Başkanı Şahin: Medya bireysel algıları yönlendiren güçlü bir mekanizma

13:1529/04/2025, Salı
DHA
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, "Medya artık yalnızca bilgi aktaran ve bu bilgilerin yaygınlaşmasını sağlayan bir araç değil; kültürel kodları şekillendiren, bireysel algıları yönlendiren ve sosyal dönüşümü etkileyen çok güçlü bir mekanizmadır" dedi.

RTÜK öncülüğünde Ankara Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve İstanbul Aile Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 'Güçlü Medya Bilinçli Toplum Zirvesi', Ankara'daki bir otelde başladı.


Zirvenin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yağcı ve davetliler katıldı.


Medya sektörünün güncel dinamiklerini akademik, kamusal ve sektörel bakış açısıyla değerlendirmeyi hedefleyen zirve, 2 gün sürecek ve medyanın toplumsal dönüşümdeki rolünü çok boyutlu olarak tartışmaya açacak.


'GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM DEMEKTİR'

RTÜK Başkanı Şahin, konuşmasında, 'Güçlü medya ve bilinçli toplum' ifadesinin sadece bir hedef olmadığını aynı zamanda herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Medya artık yalnızca bilgi aktaran ve bu bilgilerin yaygınlaşmasını sağlayan bir araç değil; kültürel kodları şekillendiren, bireysel algıları yönlendiren ve sosyal dönüşümü etkileyen çok güçlü bir mekanizmadır" dedi.


Ardından, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatan Şahin, bu konuda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için çalıştay düzenlediklerini ifade ederek, "Güçlü aile, güçlü toplum demektir. Ailenin karşı karşıya olduğu tehditleri medyadaki içerikler üzerinden de analiz etmek ve önleyici adım atmak hepimizin görevidir. Bugünkü zirvemiz işte tam da bu ihtiyaca binaen yapılmak istenmiştir. Gündüz kuşağı programlarından, haber bültenlerinden, dijital içeriklerden reklam yayınlarına kadar pek çok başlıkta büyütülecek çalıştay, medyanın toplumsal etkilerinin daha derinlemesine ele almamıza imkan tanıyacaktır" diye konuştu.

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