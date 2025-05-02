RTÜK'ten televizyon programında Sultan 2. Abdülhamid'e yönelik ifadelere inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, KRT'de yayınlanan bir televizyon programında, Sultan 2. Abdülhamid'e yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını bildirdi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: