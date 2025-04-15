RTÜK 'Esra Erol'da' programı hakkında inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik uyarıda bulunmuş, ağır yaptırımlar uygulanacağını bildirmişti. RTÜK, son olarak 'Esra Erol'da' programına ilişkin inceleme başlattı.
Uzmanlar, gündüz kuşağı programlarının toplum ahlakı üzerindeki olumsuz yönüne dikkat çekmeye devam ediyor.
İnceleme başlatıldı
Kuruldan yapılan açıklamada, ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatıldığı, gerekli işlemlerin ivedilikle gerçekleştirileceği belirtildi.
'Toplumsal Değerlere Duyarlılık' uyarısı
Ne olmuştu?
Esra Erol’da programında yaşanan skandal 'Kaynana-damat' olayı, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.