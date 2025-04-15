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RTÜK 'Esra Erol'da' programı hakkında inceleme başlattı

RTÜK 'Esra Erol'da' programı hakkında inceleme başlattı

12:2515/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
AA
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RTÜK, gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.
RTÜK, gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik uyarıda bulunmuş, ağır yaptırımlar uygulanacağını bildirmişti. RTÜK, son olarak 'Esra Erol'da' programına ilişkin inceleme başlattı.

Uzmanlar, gündüz kuşağı programlarının toplum ahlakı üzerindeki olumsuz yönüne dikkat çekmeye devam ediyor.

Televizyonda gündüz kuşağında yayınlanan programlar için daha önce de uyarı yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin,
"İlke kararlarına uymazlarsa, bunu toptan yok etme, ortadan kaldırma yönüne gitmemiz gerekiyor"
ifadelerini kullanmıştı.

İnceleme başlatıldı

RTÜK, ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin inceleme başlattı.

Kuruldan yapılan açıklamada, ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatıldığı, gerekli işlemlerin ivedilikle gerçekleştirileceği belirtildi.

'Toplumsal Değerlere Duyarlılık' uyarısı

Açıklamada,
"Yayıncı kuruluşlarımızın, özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlarla ilgili almış olduğumuz 'İlke Kararları'nı bir kez daha önemle hatırlatırız"
ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Esra Erol’da programında yaşanan skandal 'Kaynana-damat' olayı, hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.


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