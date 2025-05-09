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RTÜK Başkanı Şahin'in adını verip kanalları dolandırmaya çalıştılar

RTÜK Başkanı Şahin'in adını verip kanalları dolandırmaya çalıştılar

18:479/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
AA
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Ebubekir Şahin'in adını kullanıp dolandırıcılık yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldı.
Ebubekir Şahin'in adını kullanıp dolandırıcılık yapanlar hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kurul ve Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak yapılan "dolandırıcılık" girişimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Konu hakkında suç duyurusunda bulunan Şahin, "Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir." dedi.

Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde, bazı radyo ve televizyon kuruluşlarının RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in adı kullanılarak telefonla arandığı, "yardım", "bağış" veya çeşitli gerekçelerle maddi taleplerde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

"Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir"

Kendilerini RTÜK Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların yaptığı aramalara itibar edilmemesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup, süreç titizlikle takip edilmektedir. Bu nedenle radyo ve televizyon yayıncılarımızın bu tür şüpheli aramalarla karşılaşmaları halinde, gecikmeden RTÜK'e ve ilgili emniyet birimlerine bilgi vermeleri önemle rica olunur."



#RTÜK
#Ebubekir Şahin
#Dolandırıcılık
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