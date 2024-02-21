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Rusya'dan Türkiye'ye KAAN ile ilgili kritik teklif

Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Öte yandan Rusya'dan Yerli ve milli imkanlarla üretilen savaş uçağı KAAN ile ilgili işbirliği mesajı geldi. İstanbul'daki Rusya Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye ile savaş uçağı projesinde askeri ve teknik iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

10:14 - 21/02/2024 Çarşamba
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Muharip Uçak KAAN
Muharip Uçak KAAN
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı
KAAN
'a ilgi her geçen gün artıyor.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den KAAN almak istediklerini söylemişti.


Bodnar, uçak hakkında, "F35 ile F22 ile rekabet edebilecek tam potansiyele sahip olabileceğine inanıyorum." demişti.


Rusya da KAAN projesinde ortaklık yapmakla ilgilendiğini duyurdu. Açıklamayı, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov yaptı.


Burarov, gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye ile söz konusu uçakla ilgili askeri ve teknik iş birliği geliştirmek istediklerini anlattı.


Andrey Buravov

"Askeri ve teknik iş birliği geliştirmek istiyoruz"


İlerleme kaydedilebilmesi için ilgili şirketlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Burarov, şöyle dedi:


Bu konuda (KAAN) biz de askeri ve teknik iş birliği geliştirmek istiyoruz. Geçmişte de tekliflerimiz olmuştur.


Bu uçaklarla ilgili ortak çalışmaların yürütülmesi de dahil olmak üzere, resmi kurumlarımız ve şirketlerimiz arasında çeşitli seviyelerde çalışmalar da yapıldı.





"Şirketlerimiz birlikte çalışmaya hazır"


Aydınlık'ın aktardığına göre Rus Başkonsolos, şöyle devam etti:


Bizim ilgili şirketlerimiz ve birimlerimiz, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdiler. Tabii somut işlerin ilgili şirketler arasında görüşülmesi gerekiyor.



KAAN'ın özellikleri neler?


Kanat açıklığı: 14 metre
Uzunluk: 21 metre
Yükseklik: 6 metre
Azami hız: 1,8 Mach
Servis tavanı: 55.000 ft
Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g
Yüksek durumsal farkındalık
Optimize edilmiş pilot iş yükü
Muharebe hasar tespiti

Türkiye 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri


KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.


İnsansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.


Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.


Kritik test merkezleri


KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor.


Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.



#KAAN
#Rusya
#Türkiye
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