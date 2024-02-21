Rusya'dan Türkiye'ye KAAN ile ilgili kritik teklif

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN 'a ilgi her geçen gün artıyor.





Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'den KAAN almak istediklerini söylemişti.





Bodnar, uçak hakkında, "F35 ile F22 ile rekabet edebilecek tam potansiyele sahip olabileceğine inanıyorum." demişti.





Rusya da KAAN projesinde ortaklık yapmakla ilgilendiğini duyurdu. Açıklamayı, Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov yaptı.





Burarov, gazetecilere verdiği demeçte, Türkiye ile söz konusu uçakla ilgili askeri ve teknik iş birliği geliştirmek istediklerini anlattı.





Andrey Buravov





"Askeri ve teknik iş birliği geliştirmek istiyoruz"





İlerleme kaydedilebilmesi için ilgili şirketlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Burarov, şöyle dedi:





Bu konuda (KAAN) biz de askeri ve teknik iş birliği geliştirmek istiyoruz. Geçmişte de tekliflerimiz olmuştur.





Bu uçaklarla ilgili ortak çalışmaların yürütülmesi de dahil olmak üzere, resmi kurumlarımız ve şirketlerimiz arasında çeşitli seviyelerde çalışmalar da yapıldı.

















"Şirketlerimiz birlikte çalışmaya hazır"





Aydınlık'ın aktardığına göre Rus Başkonsolos, şöyle devam etti:





Bizim ilgili şirketlerimiz ve birimlerimiz, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdiler. Tabii somut işlerin ilgili şirketler arasında görüşülmesi gerekiyor.









KAAN'ın özellikleri neler?





Kanat açıklığı: 14 metre

Uzunluk: 21 metre

Yükseklik: 6 metre

Azami hız: 1,8 Mach

Servis tavanı: 55.000 ft

Pozitif / negatif G limiti: +9g / 3,5g

Yüksek durumsal farkındalık

Optimize edilmiş pilot iş yükü

Muharebe hasar tespiti





Türkiye 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri





KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.





İnsansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.





Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.





Kritik test merkezleri





KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor.





Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.







