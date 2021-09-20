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POLİTİKA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Millet İttifakı içinde değiliz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şu anda herhangi bir ittifakın içinde olmadıklarını söyledi. "Millet İttifakı içerisinde misiniz?" sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, "Geçmişte doğrudur biz ittifakın içinde bulunduk ama şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil. İttifaklar seçime girileceği zaman ortaya çıkar" dedi.

Haber Merkezi İHA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Millet İttifakı içinde değiliz
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin kongresini gerçekleştirmek üzere Samsun’a geldi. Canik Kültür Merkezi’nde yapılacak kongre öncesi partililer ile bir araya gelen Karamollaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

  • "Millet İttifakı içerisinde misiniz?" sorusunun yöneltilmesi karşısında Karamollaoğlu, şu anda bir ittifakın içinde yer almadıklarını ve partilerle dirsek temaslarının olduğunu söyledi.

"SEÇİME GİDERKEN NETLEŞECEK"

Karamollaoğlu, "İttifaklar seçime girileceği zaman ortaya çıkar. Geçmişte doğrudur biz ittifakın içinde bulunduk ama mesela mahalli seçimlere giderken her seçim bölgesinde seçime Saadet Partisi olarak girdik. Bundan sonra da nerede bulunacağız bir beyanda bulunmadık. Elbette partilerle dirsek temasımız oluyor. Görüşmelerimiz oluyor. Bu görüşmeler de seçime giderken son kademede somutlaşacak" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşme arzusunda olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, "Tüm parti liderleri ile görüşmeyi arzu ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da buna dahil. Ama görüşür müyüz, görüşmez miyiz bakalım" dedi.

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