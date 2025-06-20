Sakarya Üniversitesi, THE 2025 etki sıralamasında yükseldi

Sakarya Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan 2025 Etki Sıralaması’nda (Impact Rankings) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarıyla Türkiye genelinde 14–18 aralığında yer aldı.
Dünya genelinde 2318, Türkiye genelinde ise 108 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Sakarya Üniversitesi genel sıralamada dünya çapında 401–600 bandında yer buldu.
THE Etki sıralaması, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (Sustainable Development Goals - SDG) üniversitelerin sosyal, çevresel ve ekonomik katkılarını esas alarak yapılmaktadır. Sakarya Üniversitesi, bu hedeflerin tamamında değerlendirmeye girdi ve birçok başlıkta hem ulusal hem de uluslararası alanda üst sıralarda yer aldı.
Sakarya Üniversitesi 16 SDG’de yükseliş gösterdi
Sakarya Üniversitesi toplam 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SDG) kategorisinin 16’sında yükseliş gösterdi. Dünya sıralamaları açısından değerlendirildiğinde; 1–100 aralığı, üniversitelerin küresel ölçekte en üst düzeyde yer aldığı mükemmel başarı düzeyini, 101–200 aralığı üst düzey uluslararası performansı, 201–300 aralığı ise küresel ölçekte rekabetçi bir konumu temsil ediyor. Sakarya Üniversitesi sudaki yaşam, erişilebilir ve temiz enerji hedeflerinde mükemmel başarı; amaçlar için ortaklıklar, yoksulluğa son, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, açlığa son, sorumlu üretim ve tüketim, karasal yaşam hedeflerinde üst düzey performans; temiz su ve sanitasyon hedefinde ise küresel ölçekte rekabetçi bir performans gösterdi.
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Sakarya Üniversitesi, bu hedeflerin tamamında değerlendirmeye alınmış ve pek çok başlıkta hem ulusal hem de uluslararası alanda üst sıralarda yer almıştır. Bu başarı, üniversitemizin sadece akademik alanlarda değil; aynı zamanda topluma hizmet, çevreye duyarlılık, eşitlik ve iyi yönetişim gibi temel alanlarda da ne denli güçlü bir vizyona sahip olduğunun açık bir göstergesidir. Sakarya Üniversitesi olarak, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek inşa etme yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve iş birliği içerisinde olduğumuz tüm paydaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum”.