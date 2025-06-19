Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi dünyada parlayan yıldız olma yolunda hızla ilerliyor

Aynı sıralamanın 2024 verilerine göre çok daha yukarılarda yer bularak istikrarlı yükselişini sürdüren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi; böylece sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını ve küresel ölçekteki başarısını bir kez daha tescilledi.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) kapsamında yapılan değerlendirmede, bu yıl 130 ülkeden toplam 2 bin 526 üniversite sıralamaya girdi. Bu sıralamaya göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sorumlu Üretim ve Tüketimde 201 bandında, İklim Eyleminde ise 301 bandında yer aldı. Üniversite ayrıca Sanayi, Yenilik ve Altyapı, Sudaki Yaşam ve Karada Yaşam sürdürülebilir hedeflerinde ise 401 bandında yer alarak önemli dünya ölçeğinde önemli bir başarıya imza attı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sıralamaya girebilen Türk üniversiteleri arasında ise beş ayrı kategoride adını ilk 40 yükseköğretim kurumu arasına yazdırdı. Buna göre NÖHÜ; İklim Eyleminde 12, Sorumlu Üretim ve Tüketimde 14’üncü olarak çok önemli başarı elde etti. Yine Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türk üniversiteleri arasında Sudaki Yaşam ile Karada Yaşam hedeflerinde 30’uncu olurken, Sanayi, Yenilik ve Altyapıda 37’nci sırada yer aldı.

Rektör Uslu: "Niğde’nin ve üniversitemizin adını küresel ölçekte duyurmayı sürdürüyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu; son üç yıllık süreçte başarıdan başarıya koşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin, Niğde ile birlikte adını küresel ölçekte duyurmayı hızla sürdürdüğünü ifade etti.

Üniversitenin geçtiğimiz yıldan daha yukarılara istikrarlı bir biçimde yükseliş kaydettiğine vurgu yapan Rektör Uslu; "Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dönük somut katkılarımızın uluslararası böyle bir başarı elde etmesi, stratejik hedeflerimizin doğru temeller üzerine kurulduğunu gösteriyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak birçok köklü üniversiteyle yarışır duruma geldik" diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu

Rektör Uslu ayrıca Anadolu’nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin artık dünyada parlayan bir yıldız olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek; "Stratejik hedeflerimiz istikametinde bu başarı çıtamızı daha da yukarıya taşıyacağız. İnşallah Niğde’miz ve üniversitemiz, ulusal düzeyde olduğu gibi uluslararası ölçekte de hak ettiği daha yukarılardaki konuma en kısa zamanda ulaşacak" ifadeleriyle açıklamasına son verdi.







