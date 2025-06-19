Boğaziçi Üniversitesi küresel sıralamada yükselişini sürdürüyor

Boğaziçi Üniversitesi, uluslararası alanda yeni bir başarıya daha imza attı. Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan QS World University Rankings 2026 verilerine göre Boğaziçi Üniversitesi, küresel ölçekte 47 basamak birden yükselerek 371. sıraya yerleşti. Boğaziçi Üniversitesi 2023’te verilerine göre aynı sıralamada 701-750 aralığındayken 2024’te 514., 2025’te 418. ve nihayet 2026 verilerine göre 371.’liğe yükseldi. Böylece üniversite, yükselişini dört yıl boyunca istikrarlı bir şekilde sürdürdü.









QS gibi bağımsız ve küresel itibara sahip bir ölçme sisteminin dört yıl üst üste kaydettiği yükseliş; Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik kalitesini, stratejik yönetim anlayışını ve uluslararası rekabet gücünü teyit ediyor. Bu veriler, üniversitenin başarılarının içe dönük değil, dünya ölçeğinde geçerli ve görünür olduğunu ortaya koyuyor.









Başlıca Göstergelerde Belirgin Yükseliş





Boğaziçi Üniversitesi’nin genel puanı geçen yıla kıyasla 28,5’ten 40,3’e yükselirken, akademik itibarda dünya sıralamasında 335. sıraya ulaşıldı. İşveren itibarı göstergesinde 88. sıraya yükselen Boğaziçi Üniversitesi, bu alanda Türkiye genelinde ilk iki arasında yer aldı. Mezunlarının iş gücü piyasasındaki görünürlüğü ve başarısı, üniversiteyi “İstihdam Çıktıları” göstergesinde Türkiye birinciliğine taşıdı. Atıf başına düşen yayın puanında da dikkat çekici bir artış yaşanarak 10,7’den 23,7’ye ulaşıldı. Bu yıl ilk kez sıralamaya dahil edilen sürdürülebilirlik göstergesinde ise Boğaziçi Üniversitesi 68,5 puanla Türkiye’de ikinci sırada konumlandı.

Açıklanan göstergeler, üniversitenin akademik gücünün yanı sıra kurumsal itibarı, bilimsel görünürlüğü ve toplumsal sorumluluğa dayalı yaklaşımıyla da küresel ölçekte güçlendiğini ortaya koyuyor.





QS, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya genelinde binlerce üniversiteyi; akademik itibar, işveren itibarı, atıf başına düşen yayın sayısı, öğrenci-fakülte oranı, uluslararası öğrenci ve akademisyen oranı gibi göstergelerle değerlendirerek sıralıyor. Bu yıl ayrıca sürdürülebilirlik kriteri de değerlendirme kapsamına alındı. Açıklanan 2026 sonuçları, Boğaziçi Üniversitesi’nin bu çok boyutlu sistemde kapsamlı ve istikrarlı bir yükseliş sergilediğini gösteriyor.





Boğaziçi Üniversitesi’nden Stratejik Vizyon Vurgusu





Üniversite, QS 2026 sıralamasında elde edilen sonucu, bir hedefin tamamlanmasından ziyade daha nitelikli ve erişilebilir bir yükseköğretim ortamı kurma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi, önümüzdeki dönemde bilimsel üretim kapasitesini artırmayı, uluslararası işbirliklerini geliştirmeyi ve sürdürülebilirlik temelinde şekillenen yeni nesil akademik modellerin inşasında aktif rol oynamayı sürdürecek.

Boğaziçi Üniversitesi, yükseköğretimin değişen dinamiklerine yanıt verebilen esnek ve yenilikçi yapısıyla hem ulusal hem de uluslararası akademik çevrelerde güvenilir bir referans noktası olmayı sürdürüyor. Öğrenci profili, akademik kadrosu, araştırma kapasitesi ve kurumsal yönetim anlayışıyla şekillenen başarıları; üniversitenin gelecek vizyonuna duyduğu inancın ve kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.







