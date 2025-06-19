YKS’de 2.5 milyon aday ter dökecek

Hafta sonu düzenlenecek YKS'ye 2,5 milyonu aşkın aday katılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 21-22 Haziran'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) 1 milyon 375 bin 389'u kadın, 1 milyon 185 bin 260 erkek olmak üzere 2,5 milyonun üstünde kişi başvurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 560 bin 649 adayın, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 1 milyon 721 bin 60 adayın, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise toplam 215 bin 448 adayın başvuru yaptığını belirtti.





ŞEMDİNLİ'DE İLK KEZ YKS

Ersoy, "Hakkari'nin Şemdinli ilçesi, Hatay'ın Hassa ilçesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, Kütahya'nın Gediz ilçesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS uygulaması gerçekleştirilecek.

TYT oturumlarında 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salon, AYT oturumlarında 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salon, YDT oturumlarında ise 988 bina ve 10 bin 424 salon kullanılacak" bilgisini verdi.





34 YAŞ ÜSTÜ 75 BİN KADIN BAŞVURDU

Ersoy, "2025-YKS'ye başvuranların 1 milyon 375 bin 389'unu kadın, 1 milyon 185 bin 260'ını erkek adaylar oluşturdu" açıklamasını yaptı. Sınavın en genç adayının 15, en yaşlı adayının ise 81 yaşında olduğunu, 50 yaş ve üzeri 21 bin 229 adayın başvuruda bulunduğuna dikkati çeken Ersoy, YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen

aday sayısının ise 75 bin 409 olduğunu bildirdi.





840 BİNİ LİSE SON SINIFTA OKUYOR

Ersoy, şunları kaydetti: "Başvuranlardan 840 bin 1 aday lise son sınıfta bulunuyor. Lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş aday sayısı 1 milyon 102 bin 959, bir yükseköğretim programına yerleşmiş kayıtlı aday sayısı 333 bin 371, bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 218 bin 314, yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayısı ise 66 bin 4 oldu." Ersoy, bu yıl 976 bin 697 adayın YKS'ye ilk kez başvurduğunu bildirdi.





4,5 MİLYONDAN FAZLA KİTAPÇIK BASILDI

ÖSYM Başkanı Ersoy, soru kitapçıklarının basım sürecinin kapalı matbaa döneminde 115 personel tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Ersoy, "Kapalı merkezde güvenlik, faraday kafesi, jammer gibi sistemlerle sağlanıyor. 4,5 milyondan fazla kitapçık basıldı, yaklaşık bir ton kağıt kullanıldı. YDT'nin tamamlanmasıyla görevli personel ailelerine kavuşacak" ifadelerini kullandı. Ersoy, tüm sürecin emniyet birimleriyle koordineli şekilde yürütüleceğini, üç oturumda toplam 52 bin 562 emniyet personeli, 9 bin 598 dedektör ve 93 bin 718 kameranın görev yapacağını kaydetti. Ersoy, YKS oturumlarında toplam 592 bin 272 kişinin görev alacağını ifade etti.





Sınav öncesi nefes egzersizi yapın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav kaygısıyla baş etmeleri için pozitif düşünüp iyi oldukları alanları hatırlamaları önerisinde bulunan uzmanlar, sınav sabahı uygulanabilecek nefes ve kasları sıkmak gibi egzersizlerin de hem zihinsel hem de bedensel olarak öğrenciyi rahatlatacağını belirtti. İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Bulut, bu günlerin planlı ama sakin bir şekilde geçirilmesi, strese girmeden zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bulut, öğrencilerin çok sıkıntı çektikleri, zorlandıkları birkaç konuyu tekrar edebileceklerini aktardı. Sınav kaygısıyla başa çıkmanın yollarına değinen Bulut, "Gençlere tavsiyem, şimdiye kadar ne kadar emek verdiklerine dikkat etsinler ve ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünsünler. Bu bir ölüm kalım savaşı değil. Çok istiyorsanız seneye yeniden hazırlanabilirsiniz. Pozitif şeyler düşünün, güçlü yanlarınızı, iyi olduğunuz alanları hatırlayın ve 'Şimdiye kadar yapabileceğimin en iyisini yaptım' diyerek sınav kaygısını yenebilirsiniz" tavsiyesinde bulundu. Yıldız Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz de sınav sabahı öğrencilerin kaygıyla baş edebilmesi için şu rahatlatıcı teknikleri önerdi: "Sınav sabahı, öğrencinin hem zihinsel hem de bedensel olarak kendini dengede hissetmesi önemlidir. Derin nefes egzersizlerinin faydası var. Burundan 4 saniyede nefes al, 4 saniye tut, ağızdan 6 saniyede yavaşça ver. Bu döngüyü 3-5 dakika tekrarlamak, kalp atış hızını dengeler ve vücudun gevşemesini sağlar, kaygıyı azaltır. Sabah yataktan kalktıktan hemen sonra sırayla vücuttaki kas gruplarını sıkıp gevşetmek rahatlamaya yardımcı olur. Yumruklarınızı sıkın, 5 saniye tutun ve bırakın. Omuzlarınızı yukarı kaldırın, 5 saniye tutun ve bırakın. Ayak parmaklarınızı bükün, 5 saniye tutun ve bırakın. Bu uygulama, fiziksel gerginliği fark etmeyi ve kasları bilinçli olarak rahatlatmayı öğretir." Deniz, "Elimden geleni yaptım, bilgime güveniyorum" gibi ifadelerin de sakinleşmek için işe yarayacağını söyledi.



