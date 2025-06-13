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Kahramanmaraş'ta LGS öncesi her köşede bilgi

Kahramanmaraş'ta LGS öncesi her köşede bilgi

17:4413/06/2025, Cuma
IHA
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KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, LGS VE YKS ÖNCESİ ŞEHİR MERKEZİNDEKİ AÇIK HAVA REKLAM ALANLARINI SINAVLARA YÖNELİK KISA VE ÖZ BİLGİ NOTLARIYLA DONATTI
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, LGS VE YKS ÖNCESİ ŞEHİR MERKEZİNDEKİ AÇIK HAVA REKLAM ALANLARINI SINAVLARA YÖNELİK KISA VE ÖZ BİLGİ NOTLARIYLA DONATTI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS öncesi şehir merkezindeki açık hava reklam alanlarını sınavlara yönelik kısa ve öz bilgi notlarıyla donattı. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve geometriden seçilen konu başlıklarının, adayların günlük yaşam alanlarında karşılarına çıkacak şekilde dikkatle hazırlandığı bildirildi.


Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik desteklerine bir yenisini daha ekledi. 15 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve 21 - 22 Haziran tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi anlamlı bir proje hayata geçirildi. Bu kapsamda şehir merkezindeki açık hava reklam alanları, sınavlara yönelik kısa ve öz bilgi notlarıyla donatıldı. Türkçe, matematik, fen bilimleri ve geometri gibi derslerden seçilen kritik konu başlıkları, adayların günlük yaşam alanlarında karşılarına çıkacak şekilde dikkatle hazırlandı.


Şehrin birçok noktasında yer alan açık hava panolarına yerleştirilen bilgi notları, öğrencilere hem tekrar imkânı sunuyor hem de sınav sürecinde yalnız olmadıklarını hissettirdi. Özellikle sınava günler kala adaylar için moral ve motivasyon kaynağı olan bu çalışma, öğrenci ve velilerden de büyük takdir topladı. Panolarda yer alan kısa konu hatırlatmalarının, formüller, ipuçları ve örnek sorularla sınav hazırlığı yapan gençlerin dikkatini çekerek pratik bilgileri pekiştirmelerine yardımcı olduğu kaydedildi.

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