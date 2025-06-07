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Samsun'da iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var

Samsun'da iki grup arasında bıçaklı kavga: Yaralılar var

00:147/06/2025, Cumartesi
AA
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Şüpheli polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı. (Foto: Arşiv)
Şüpheli polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı. (Foto: Arşiv)

Samsun'da cadde üzerinde bir araya gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden biri üç kişiyi bıçakla yaraladı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Yenicami Mahallesi'nde mobilyacının önünde bir araya gelen S.K. (19), E.K. (18), S.K. (20) ve O.K.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, bıçakla E.K, S.K. ve O.K.T'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan S.K. ve O.K.T. Alaçam Devlet Hastanesine, sağlık durumu ciddiyetini koruyan E.K. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Şüpheli ise polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.



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