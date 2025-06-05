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Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

00:455/06/2025, Perşembe
AA
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Operasyonda 10 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı alkollü içki ve 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonda 10 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı alkollü içki ve 190 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçakçılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyon sonucu iki kişi gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tekkeköy ilçesinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 10 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı alkollü içki ve 190 paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



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