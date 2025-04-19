Sapanca'nın ünlü bungalov tesisi mühürlendi

Sapanca’da 91 bungalovla hizmet veren Ramada Resort Thermal Otel'in ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. Belediye ekipleri devreye girerek, otelin kapısına mühür vurdu ve geçici olarak faaliyetlerine son verdi. Otelin rezervasyonları ve sürecin nasıl işleyeceği ise belirsizliğini koruyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bungalovda gizli kamera bulunmasının ardından bölgedeki tesisler sıkı denetim altına alındı.
İzinsiz ve ruhsatsız otele mühür
Adapazarı Akşam Haberleri gazetesinin haberine göre, gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığı tespit edilen ve Sapanca’nın en büyük bungalov komplekslerinden biri olarak bilinen otelin kapısına belediye ekiplerince mühür vuruldu.
İşletmenin faaliyetlerine geçici olarak son verildi.
Rezervasyonların durumu belirsiz
Mühürleme işlemi öncesinde yapılan rezervasyonların akıbetine dair henüz net bir açıklama yapılmazken, otel yönetimi tarafından da konuya ilişkin resmi bir bilgilendirme gelmedi. Sürecin nasıl işleyeceği merak konusu.