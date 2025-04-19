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Sapanca'nın ünlü bungalov tesisi mühürlendi

Sapanca'nın ünlü bungalov tesisi mühürlendi

00:1819/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
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Mühürlenen Ramada Resort Thermal Otel, bölgenin gözde bungalov komplekslerinden biri olarak faaliyet gösteriyordu.
Mühürlenen Ramada Resort Thermal Otel, bölgenin gözde bungalov komplekslerinden biri olarak faaliyet gösteriyordu.

Sapanca’da 91 bungalovla hizmet veren Ramada Resort Thermal Otel'in ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edildi. Belediye ekipleri devreye girerek, otelin kapısına mühür vurdu ve geçici olarak faaliyetlerine son verdi. Otelin rezervasyonları ve sürecin nasıl işleyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bungalovda gizli kamera bulunmasının ardından bölgedeki tesisler sıkı denetim altına alındı.

Denetimler sonucu şehrin gözde turizm noktalarından
Sapanca
’da bulunan ve 91
bungalov
la hizmet veren
Ramada Resort Thermal Otel
'in ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İzinsiz ve ruhsatsız otele mühür

Adapazarı Akşam Haberleri gazetesinin haberine göre, gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadığı tespit edilen ve Sapanca’nın en büyük bungalov komplekslerinden biri olarak bilinen otelin kapısına belediye ekiplerince mühür vuruldu.

İşletmenin faaliyetlerine geçici olarak son verildi.

Rezervasyonların durumu belirsiz

Mühürleme işlemi öncesinde yapılan rezervasyonların akıbetine dair henüz net bir açıklama yapılmazken, otel yönetimi tarafından da konuya ilişkin resmi bir bilgilendirme gelmedi. Sürecin nasıl işleyeceği merak konusu.



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