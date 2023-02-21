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Şehit ateşi İzmir'e düştü.
Iğdır'da 29 Aralık 2022'de askerlik görevini yaptığı sırada araç kazasında ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar kaldırıldığı hastanede 55 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Taşar'ın şehadet haberi İzmir'in Buca ilçesinde oturan ailesine verildi.
Aile acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, kurulan taziye çadırında aile, taziyeleri kabul etti. Taşar'ın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Mesut Taşar'ın şehadetiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: