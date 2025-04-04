Sekiz suçlu Gürcistan’da yakalandı

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü başarılı operasyon neticesinde, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan şüpheliler Türkiye’ye getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gürcistan'a kaçan 8 şüphelinin yerini tespit etti. İlgili kurumlarının koordineli çalışması sonucu şüpheliler yakalandı.





5'İ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan isimler arasında, kardeşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan H.A., fuhuş ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından H.D, yağma, kasten yaralama, silahla tehdit ve tutuklunun kaçması suçlarından İ.B, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Ö.T. ve çocuğun cinsel istismarı suçundan A.S.Ö. yer aldı. Ulusal düzeyde aranan şahıslar arasında ise silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal, görevliye direnme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından R.U, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kullanımı, görevliye direnme ve hakaret suçlarından C.K. ile kamu görevlisi sıfatıyla dolandırıcılık yapan M.Ç. bulunuyor. 8 şüpheli, Gürcistan’dan Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden teslim alınarak, Türk adaletine hesap vermek üzere Emniyet birimlerine sevk edildi.





KARARLI MÜCADELE SÜRÜYOR

Operasyonla ilgili bilgiyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya açıklamada, “Kim olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Hiçbiri Türk adaletinden kaçamayacak.” ifadelerine yer verdi.



