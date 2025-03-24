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İBB'ye terör soruşturması: Azad Barış ve Ebru Özdemir hakkında yakalama kararı

İBB'ye terör soruşturması: Azad Barış ve Ebru Özdemir hakkında yakalama kararı

16:4924/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Şüpheliler Ebru Özdemir ve Azad Barış hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler Ebru Özdemir ve Azad Barış hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'PKK/KCK terör örgütüne yardım' soruşturması kapsamında, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, örgütün siyasal alan sorumlusu Azad Barış ve bağlantılı olduğu Hunav Altun hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Özdemir ve Barış'ın yüklü miktarda paraları terör iltisaklı kişilere aktardığı tespit edilmişti.

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, PKK/KCK siyasal alan sorumlusu Azad Barış, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) mensubu Havun Altun hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Ne ile suçlanıyorlar?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB’ye yönelik "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında şüpheliler Azad Barış ve Ebru Özdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıkmıştı.

Raporda, Barış’ın HDP Genel Merkezi’ne iki işlemde toplam 21 milyon lira gönderdiği, HDP’den de Barış’ın hesabına para aktarıldığı belirtilmişti. Ayrıca, Barış’ın para transferi yaptığı bazı kişilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kayıtları olduğu tespit edilmişti.

Özdemir’in şirketinin zararda olduğu, 6.5 milyon lirayı Barış’tan aldığı ve şirkete ait taşıtın şirket ortağı tarafından finanse edilmiş olabileceği ifade edilmişti.

İmamoğlu: Azad Barış ile görüştüm

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, telefon kayıtlarıyla ilgili suçlamalarla ilgili, belediye başkanı olarak yüzlerce kişiyle görüştüğünü ve bu tür bağlantıların anlamlı olmadığını söylemişti.

İmamoğlu, PKK/KCK iltisaklı isimlerin belediyede işe alındığı iddialarını reddedip, seçim sürecinde farklı siyasi partilerle temasların doğal olduğunu belirtmişti.

Azad Barış ile görüştüğünü söyleyen İmamoğlu, DEM Partili yetkililerle beraber yerel seçim süreçlerini değerlendirdiklerini ifade etmişti.


#Azad Barış
#İBB
#Ebru Özdemir

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