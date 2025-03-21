İBB'ye soruşturmada flaş rapor: MASAK milyonluk para transferlerini tespit etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB’ye yönelik "PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında şüpheliler Azad Barış ve Ebru Özdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda, Barış’ın HDP Genel Merkezi’ne iki işlemde toplam 21 milyon lira gönderdiği, HDP’den de Barış’ın hesabına para aktarıldığı belirtildi. Ayrıca, Barış’ın para transferi yaptığı bazı kişilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kayıtları olduğu tespit edildi. Özdemir’in şirketinin zararda olduğu, 6.5 milyon lirayı Barış’tan aldığı ve şirkete ait taşıtın şirket ortağı tarafından finanse edilmiş olabileceği ifade edildi.
Başsavcılık tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında yer aldığı 7 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
Başsavcılığın talebi üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından şüpheliler arasındaki Azad Barış ve Ebru Özdemir hakkında hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girdi.
Raporda, firari şüpheli Azad Barış'ın SGK verilerine göre 4A kapsamında sigorta başlangıç tarihinin 29 Ağustos 2015 olduğu, 2015-2025 yılları arasında "Çevirmen (Tercüman), Satış Danışmanı / Uzmanı" çalışma ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu, 2 Ağustos 2024 itibarıyla "Medworx İnternational Danışmanlık ve İnsan Kaynakları Limited Şirketinin sahibi olduğu kaydedildi.
Azad Barış'tan HDP'nin hesabına 21 milyon lira para transferi tespiti
Barış'ın, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi hesabına "6922 ada 10 parsel satış bedeli ödeme" işlem açıklamalarıyla iki işlemde toplam 21 milyon lira gönderdiği ifade edilen raporda, HDP'nin hesabından Barış'ın hesabına çeşitli para transferleri yapıldığı, Barış'ın para transferi gerçekleştirdiği bazı kişilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli kayıtları olduğu aktarıldı.
Raporda, Ebru Özdemir hakkında SGK verilerinde yapılan incelemelerde, 4A kapsamında 2024'te "Şişli Belediyesinde Kurum Başkan Yardımcısı" ünvanı ile sigorta priminin yattığı, daha önceki yıllarda "Mütercim Proje Yöneticisi" ünvanı ile sigorta kaydının bulunduğu, 4B kapsamında "Spor Malzemeleri İmalatı" faaliyet alanı ile sigorta priminin yattığı ifade edildi.
Şirkete en çok para transferi Azad Barış'tan
Raporda, söz konusu şirket adına vekalet ile nakit para çekme işlemi gerçekleştiren, firmanın bankacılık yetkilisi olan ve SGK verilerine göre 2021-2025 yılları arasında "Ön Muhasebeci" ünvanı ile sigorta primi yatan Hunav Altun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olduğu anlatıldı.
Des Grup İthalat İhracat Çeviri ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin sahibinin 26 Mart 2020 itibarıyla Ebru Özdemir olduğu kaydedilen raporda, şu ifadeler yer aldı:
Raporda ayrıca, şirket hakkında, HDP ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi için düzenlenmiş 6 e-fatura olduğu ve bu faturaların toplam değerinin 4 milyon 254 bin lirayı bulduğu aktarıldı.