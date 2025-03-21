İBB'ye soruşturmada flaş rapor: MASAK milyonluk para transferlerini tespit etti

Özdemir'in şirketi adına kayıtlı herhangi bir taşınmaz bulunmadığı, 1 araç kaydının bulunduğu, 2023 beyannamesine göre öz kaynaklarının sıfır olduğu, şirketin taahhüt ettiği sermayeden bir kısmını ödediği ve onun da zarar ile sıfır olduğu aktarılan raporda, şirketin 2024 yılı 9 aylık geçici e-beyannamesine göre yine zarar ettiği,

2024'te yıllık beyanname henüz verilmediğinden şirkete ait taşıtın şirket ortağı tarafından şirkete gönderilen para ile satın alınmış olabileceği, şirketin en çok para transferini 6 milyon 500 bin lira ile Azad Barış'tan aldığı vurgulandı.