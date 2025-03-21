'Kent uzlaşısı'nın merkezinde o mu var?

İBB’ye yönelik terör soruşturmasında gözaltına alınan "Spectrum House" sözde düşünce ve araştırma merkezi genel direktörü Dr. Azad Barış'ın, “Kent uzlaşısı” faaliyetleri kapsamında CHP’li belediye başkanlarıyla görüşme trafiği dikkat çekti. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu Barış'ın, Ekrem İmamoğlu ile 2 kez görüştüğü, 253 kez aynı yerde bulunduğu tespit edildi. “Kent Uzlaşısı” için Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'la 17 kez görüşen, 354 kez aynı yerde bulunan Azad Barış’ın, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 2 kez görüştüğü, 20 kez de aynı yerde bulunduğu belirlendi. Teknik takipte Azad Barış’ın, hakkında terör kaydı olan 312 kişiyle iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Ağustos 2022’den sonra düzenli ve resmi geliri bulunmayan Barış’ın, adına kayıtlı 2 araç ve 3 gayrimenkul var. Çok fazla döviz alıp satan Barış’ın hesabına özellikle 2022’de 1,2 milyon, 2024’te ise 1 milyon dolar nakit yatırdığı öğrenildi. Barış’ın son kaydı bulunan “DES Grup” isimli şirketin beyannameleri de dikkat çekici. Şirketin en çok para transferini HDP Genel Merkezi’nden aldığı görüldü.