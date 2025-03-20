Cumhurbaşkanı Erdoğan diploma ve İBB'deki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin ilk kez konuştu: Hırsızlık yok diyemiyorlar

Siyonist İsrail yönetimi, katliam politikasına tüm hoyratlığı ile devam ediyor. Yeni saldırılarda 500'ten fazla Filistinli şehit oldu. Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, insanlık suçlarına engel olmayanlar hem tarih, hem insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. Çocukları katledenler döktükleri masum kanlarında boğulacaklar. Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almaya, Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz.

Türkiye'yi son 2 asırdır çektiği sıkıntılı cendereden çıkarmak AK Partili kadrolara nasip oldu. Bize oy versin vermesin, bu ülkede yaşayan herkese dokunmayı başardık. Her şeyin eskisi olabilir ama ülkeye ve millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur. AK Parti'de yolunu şaşıranlar ya da yolunu ayıranlar dışında, eski diye bir şey söz konusu değildir. Bayrak dışında kalanlar oyun dışına çıkmıyor, nefesleniyor. Parti olarak hiçbir arkadaşımızın birikimini heba edecek lükse sahip değiliz. AK Partiye aidiyet, son nefese kadar sahip çıkılacak onurlu bir mirastır. Bu harekette küsme, darılma, uzaklaşma söz konusu olamaz. Kırgınlık varsa giderilir, yanlış anlaşılma varsa bir yol bulunup düzeltilir. Her birimiz hanemizden başlayarak eşimize dostumuza hep hakkı ve hakikati anlatmakla mükellefiz.