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Cumhurbaşkanı Erdoğan diploma ve İBB'deki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin ilk kez konuştu: Hırsızlık yok diyemiyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan diploma ve İBB'deki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin ilk kez konuştu: Hırsızlık yok diyemiyorlar

Büşra Soyal
Büşra Soyal
20:1220/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, programda konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleriyle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, programda konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar Programı'nda konuştu. Burada diploma ve İBB'deki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin ilk kez açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Muhalefet iddialara cevap veremiyor. Diploma alın teriyle alındı, belediyede yolsuzluk yok diyemiyorlar. Konuyu sloganlara hapsederek milleti aldatmaya çalışıyorlar. Kamuoyunun önünde timsah gözyaşları döken CHP yöneticilerinin çoğunun parti içi çekişmede rakip eledikleri için sevinçten yerlerinde duramadıkları da ortadadır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar Programı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Siyonist İsrail yönetimi, katliam politikasına tüm hoyratlığı ile devam ediyor. Yeni saldırılarda 500'ten fazla Filistinli şehit oldu. Pervasızca yürütülen katliamlara sessiz kalanlar, insanlık suçlarına engel olmayanlar hem tarih, hem insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. Çocukları katledenler döktükleri masum kanlarında boğulacaklar. Türkiye olarak tarihin doğru tarafında yer almaya, Gazzeli mazlumları desteklemeye devam edeceğiz.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan diploma ve İBB'deki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin ilk kez konuştu: Hırsızlık yok diyemiyorlar
Gündem / Politika
20 Mart, Perşembe

"AK PARTİYE AİDİYET, SON NEFESE KADAR SAHİP ÇIKILACAK ONURLU BİR MİRASTIR"

Türkiye'yi son 2 asırdır çektiği sıkıntılı cendereden çıkarmak AK Partili kadrolara nasip oldu. Bize oy versin vermesin, bu ülkede yaşayan herkese dokunmayı başardık. Her şeyin eskisi olabilir ama ülkeye ve millete hizmet davasında eski sıfatına yer yoktur. AK Parti'de yolunu şaşıranlar ya da yolunu ayıranlar dışında, eski diye bir şey söz konusu değildir. Bayrak dışında kalanlar oyun dışına çıkmıyor, nefesleniyor. Parti olarak hiçbir arkadaşımızın birikimini heba edecek lükse sahip değiliz. AK Partiye aidiyet, son nefese kadar sahip çıkılacak onurlu bir mirastır. Bu harekette küsme, darılma, uzaklaşma söz konusu olamaz. Kırgınlık varsa giderilir, yanlış anlaşılma varsa bir yol bulunup düzeltilir. Her birimiz hanemizden başlayarak eşimize dostumuza hep hakkı ve hakikati anlatmakla mükellefiz.

'MUHALEFET HIRSLARINA ESİR OLDU'

Muhalefet iddialara cevap veremiyor. Diploma alın teriyle alındı, belediyede yolsuzluk yok diyemiyorlar. Konuyu sloganlara hapsederek milleti aldatmaya çalışıyorlar. Kamuoyunun önünde timsah gözyaşları döken CHP yöneticilerinin çoğunun parti içi çekişmede rakip eledikleri için sevinçten yerlerinde duramadıkları da ortadadır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörün bitirilmesi için için bir fedakarlıktan kaçınmadık. 40 yıllık meseleye son noktayı koyacak yeni bir sürecin içinde bulunuyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti Kongre Merkezi
#İftar

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