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İşte İBB'nin yeni başkan vekili: Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeni isim getirildi

İşte İBB'nin yeni başkan vekili: Ekrem İmamoğlu'nun yerine yeni isim getirildi

17:5420/03/2025, четверг
G: 20/03/2025, четверг
Yeni Şafak
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İmamoğlu, İBB Başkanı vekaleti görevini Nuri Aslan'a verdi.
İmamoğlu, İBB Başkanı vekaleti görevini Nuri Aslan'a verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine getirilen isim belli oldu. İmamoğlu tarafından hazırlanan "vekalet" yazısınca İBB Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İmamoğlu'nun yerine vekaleten geçen isim de belli oldu.

İmamoğlu tarafından el yazısıyla hazırlanan "vekalet" yazısı,
İBB Özel Kalem Müdürlüğü
ne verildi.

Nuri Aslan'ı vekil gösterdi

İmamoğlu'nun yazısında, "
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süreçte İBB Başkanı vekaleti görevi İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan tarafından yürütülecektir.
" ifadelerine yer verildi.

Yazı, Valiliğe iletildi

Bu yazı üzerine İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy tarafından, İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ve A+B Planı ile C+D+E Planı'ndan oluşan dağıtım yerlerine resmi yazı gönderildi.

Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır." ifadeleri yer aldı.



#Ekrem İmamoğlu
#Nuri Aslan
#Vekil
#İBB

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