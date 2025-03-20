İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine getirilen isim belli oldu. İmamoğlu tarafından hazırlanan "vekalet" yazısınca İBB Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi.
Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan İmamoğlu'nun yerine vekaleten geçen isim de belli oldu.
Nuri Aslan'ı vekil gösterdi
Yazı, Valiliğe iletildi
Bu yazı üzerine İBB Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nurten Uğursoy tarafından, İstanbul Valiliği, Nuri Aslan ve A+B Planı ile C+D+E Planı'ndan oluşan dağıtım yerlerine resmi yazı gönderildi.
Yazıda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır." ifadeleri yer aldı.