Alman medyasında İmamoğlu telaşı: 'Türk ekonomisine baskı yapmalıyız'

Almanya'nın en büyük gazeteleri, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Türkiye'ye karşı neler yapılabileceğini yazdı.

'Türkiye fırtınalı bir dönemle karşı karşıya'

Augsburger Allgemeine gazetesi, "Sadece gözaltılar değil, aynı zamanda dört günlük gösteri yasağı getirilmesi, İstanbul'un merkezinde sokaklara kurulan yoğun barikatlar ve internette bant daraltmaya gidilmesi de bunun kanıtıdır. Türkiye bir kez daha fırtınalı bir dönemle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

'Önce DEM'li Belediyeler, şimdi İstanbul hedefte'

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İmamoğlu'ndan 'korktuğunu' iddia ederek, "Son seçimlerde Erdoğan pek çok önemli ve mali açıdan güçlü kenti muhalefete kaybetti. Ülkenin güneydoğusunda da özellikle DEM Parti'ye karşı yenildi. Bu bölgelerde de seçimle göreve gelmiş belediye başkanlarını gizemli ve uydurma sebeplerle tutukladı, görevden aldı, yerlerine hükümete sadık kayyumlar atadı. Şimdi de halk arasında popüler İstanbul Belediye Başkanı hedefte. 2028'de planlanan seçimler için sadece birkaç gün sonra CHP'nin cumhurbaşkanı adayı seçilmesi beklenen İmamoğlu, şüphesiz Erdoğan'ın en tehlikeli siyasi rakibi." dedi.

'Ekonomi üzerinde baskı imkanı var'

Rhein-Neckar gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un yaptığı sert açıklamayı eleştirerek şunları kaydetti: "Bakan Baerbock, Türkiye'deki gelişmelerle ilgili 'Demokrasiye ağır bir darbe' derken tabii ki haklı. Ama bunu, neredeyse hep yaptığı gibi yüksek sesle mi dile getirmek zorunda? Bunun İmamoğlu'na bir yararı var mı? Almanya'nın ihtiyacı olan, diplomasiye geri dönmektir. Diplomasi de kapalı kapılar ardında yürütülür. Tabii kendisine uzatılan mikrofonu geri çevirmekte zorlanan biri için çok zor. Ancak özellikle de NATO ortağı Türkiye konusunda ekonomik düzlem dahil olmak üzere yumuşak baskı imkânları var. Boş sözler yerine taktik gerekli."

'Muhalefet yalnız bırakılmamalı'

Tagesspiegel gazetesi de Avrupa ve Almanya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baskı yapmakta zorlandıklarını belirterek, "Türkiye NATO partneri. Hem de Batı ile Doğu arasında önemli bir kesişim noktasında. Bu nedenle Ankara'ya karşı gerçek anlamda sert siyasî ve ekonomik önlemler bir türlü alınamıyor. Ancak uzun vadede Ankara'nın provokasyonları, bir şekilde kabul edilemeyecek kadar tehlikeli. Burada konu, tam da tehlike altında bulunan değerlerin, Batı değerlerinin savunulması. Türk demokrasisinin geleceği için önemli bir noktaya doğru gidiliyor. Bu noktada muhalefet yalnız bırakılamaz."

'Ülke ekonomisi fokur fokur'