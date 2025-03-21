İBB'ye soruşturmada çarpıcı detaylar: Kilit isimler telefonlarının şifrelerini vermedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen, aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

Soruşturmada çarpıcı detaylar: Kilit isimler telefonlarının şifrelerini vermedi

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen şüphelilerden Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan’ın telefonlarının şifresini vermedikleri ortaya çıktı.

Bir diğer kilit isim, İBB’nin kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan ise bugün telefonsuz olarak yakalandı.

PKK/KCK sorumlusuyla 22 kez görüştüler

Polat ile Şahan'ın, seçimden önceki 4 aylık süreçte PKK/KCK sorumlusu Barış ile toplamda 22 kez görüştüğü de belirlendi.

Ayrıca, İmamoğlu’nun 2 kez, Ongun’un 2 kez, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özet’in 2 kez ve Çalışkan’ın da 2 kez telefon irtibatı kurduğu ortaya çıktı.

Yüzlerce ortak baz kayıtları var

Yine aynı süreçte PKK/KCK sorumlusu Azad Barış ile İBB Başkanı İmamoğlu’nun 171 kez, Ongun’un 20 kez, Şahan'ın 354 kez, Polat’ın 1 kez, Çalışkan’ın 11 kez ortak baz kaydının olduğu belirlendi.







