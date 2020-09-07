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POLİTİKA

Seksen üç milyonun duası sizinle: Türkiye yapılan kabadayılıklara sahadan cevap verecek

Seksen üç milyonun duası sizinle: Türkiye yapılan kabadayılıklara sahadan cevap verecek

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki varlığını arttırıyor. KKTC’de dün başlayan ‘Akdeniz Fırtınası’ tatbikatı Yunanistan ve sömürgeci Fransa’ya önemli bir mesaj olacak. TCG Gediz’in 2’nci komutanı da refakat ettiği sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in kaptanına, “Türk Deniz Kuvvetleri’nin gücü ve 83 milyonun duası sizinle” dedi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de Türk kıta sahanlığı ndaki faaliyetleri ara vermeksizin devam ediyor. Şu ana kadar sismik tarama yapılan alanın büyüklüğü 3 bin kilometreye yaklaştı. İki ve üç boyutlu sismik taramalarda bölgedeki olası doğal gaz ve petrol rezerv yatakları taranıyor, Anadolu kıta sahanlığının deniz altındaki uzantılarını ortaya koyacak veri üretiliyor. 10 Eylül’de tamamlanacak olan Navtex süresinin 25 Eylül’e kadar uzatılması bekleniyor. Araştırmalar Meis ve Rodos adaları karasularına dayanacak.

Fotoğraf: Arşiv

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NET MESAJ

Yunanistan ve destekleyen ülkelerin tehdidi altında faaliyetlerini yürüten Oruç Reis’e Türk donanmasının gözde gemileri refakat ediyor. Bölgedeki faaliyetlere ilişkin dün “Güçlü, kararlı ve muktedir” başlığıyla Twitter’dan bir mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, Türk deniz yetki alanlarında çalışmalarını sürdüren Oruç Reis’e fırkateyn ve korvetlerin refakat/koruma görevlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Bakanlığın mesajında, “Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!” denildi. Türk donanması bir yandan Doğu Akdeniz’de Oruç Reis’e diğer yandan da Dipkarpaz açıklarında Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Baf güneyinde Yavuz sondaj gemisine çok sayıda savaş gemisiyle refakat ediyor.

Fotoğraf: Arşiv

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DÖRT KOLDAN MÜCADELE

  • Aynı zamanda Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında denizlerde güvenliğin tesisi faaliyetleri sürüyor, Akdeniz’de icra edilen NATO Deniz Muhafızı Harekatı’na etkin katkı sağlanıyor. Libya açıklarındaki faaliyetler önemsenirken bir yandan da müttefik ülke donanmalarıyla tatbikat ve eğitimler yapılıyor. Türk donanmasının seçkin unsurları aynı zamanda Aden Körfezi’nde deniz haydutluğuyla mücadeleye aktif katkı sunuyor.
  • Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra Doğu Akdeniz’de kabadayılık yapanlara karşı dün KKTC’de Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başlatıldı.

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TATBİKAT BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, dün Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine devam eden Oruç Reis araştırma gemisinin sahadaki son durumunu gösteren özel video paylaştı. Videoda Doğu Akdeniz’de araştırma faaliyetlerini sürdüren gemiyle ona refakat görevinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurlar arasında geçen telsiz konuşmasına yer verildi.

Adını Kıbrıs şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’den alan Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nın başladığını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter’dan yayınladığı mesajla duyurdu. Oktay, “Doğu Akdeniz’de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC’nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir. Türkiye’yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türkünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz’in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerleri-mize muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

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83 MİLYONUN DUASI SİZİNLE
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı

  • Milli Savunma Bakanlığı’nın “Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek” diye yaptığı paylaşımında yer alan videoda, TCG Gediz 2’nci Komutanı ile Oruç Reis’teki görevlinin konuşmaları yer aldı. Komutan, “Yaptığınız çalışmalarla asil milletimizin beklediği müjdeyi vereceğinize inanıyoruz. Mavi Vatan’da deniz hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetlerinin gücü ve 83 milyonun duası sizinle” dedi. Oruç Reis’te bulunan görevli ise “Sizlerle birlikte ülkemizin deniz hak, alaka ve menfaatleri için kararlı ve korkusuz şekilde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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İlkler yaşanacak

Fotoğraf: Arşiv

Tatbikatta, TSK’nın envanterine giren yeni silah sistemleri ile KKTC’de bulunan silah sistemlerinin kalibrasyon ayarları, sahada bunların kullanım şekilleri, irtibatları, koordinasyonu sağlanacak, iki ülke orduları arasındaki iş birliği geliştirilecek. Geçtiğimiz yıllarda icra edilen rutin tatbikatlardan farklı olarak bu yılki tatbikat, Yunanistan ve Fransa’nın gerçekleştirdiği ortak tatbikata cevap niteliğinde gövde gösterisine sahne olacak.

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Hakkımızı korumakta kararlıyız

KKTC Başbakanı Ersin Tatar

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 10 Eylül’e kadar sürecek tatbikat için başarılar diledi. Başbakan Tatar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız. Tüm Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

RUMLAR PANİKLEDİ

  • Tatbikat, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde paniğe neden oldu. Rum medyası, tatbikatı “Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında” başlıklarıyla duyurdu. Haberlerde; “Ankara, Kıbrıs’ın kuzey denizinde bugün başlayıp, perşembeye kadar sürecek askerî tatbikatla Rum ve Yunan hükümetlerine cevap verdi” denildi. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise siyasi parti başkanlarını acil olarak toplantıya çağırdı. Çarşamba günü yapılacak toplantıda en önemli gündem başlığının Doğu Akdeniz olacağı kaydedildi.

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