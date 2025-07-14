Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 45 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün bölgede gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 46,6 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 48,1, Silopi ilçesinde 47,1, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 47,4, Kızıltepe ilçesinde ise 47,2 olarak ölçüldü.

Sıcaklığın bugün Diyarbakır'ın Bismil ile Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 46, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 45, Kızıltepe ilçesinde ise 46 derece olması bekleniyor.

Bölgede sıcaklığın yüksek seyrettiği kent merkezleri ve ilçelerde özellikle öğle saatlerinde cadde ve sokakların boş kaldığı görülürken, dışarıya çıkan vatandaşlar da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 45 dereceyi aşan sıcak hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Diyarbakır kent merkezinde caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır

Kentte vatandaşlar sıcaktan korunmak için gölgelik alan, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Sıcaktan bunalan bazı çocuklar ve gençler de merkez Sur ilçesindeki Anzele Parkı'ndaki süs havuzunu dolduruyor.

Tehlikeli olmasına rağmen bazıları süs havuzuna atlarken, bazı çocuklar ve gençler de havuzda serinledikten sonra beton zemine uzanarak güneşleniyor.

Yusuf Saruhan (19), arkadaşlarıyla serinlemek için Anzele Parkı'ndaki havuza geldiklerini söyledi.

Havuzda yüzerken serinlediklerini anlatan Saruhan, "Diyarbakır'da sıcak hava bunaltıyor. Hava sıcak olduğunda biz de serinlemek için buraya geliyoruz." dedi.

Mardin'de sıcaklıklar hızla yükseldi.

Mardin

Mardin'de de mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık etkisini sürdürüyor.

Bazı vatandaşlar, şapka takarak, başlarının üzerine attıkları bezlerle güneşten korunmaya çalışıyor.

Mardin'in Yeşilli ilçe meydanında bulunan termometrede sıcaklık 50 dereceyi gösterdi.

Vatandaşlardan Umut Karakaş, hissedilen sıcaklığın gün içerisinde çok daha arttığını söyledi.

Sıcak havanın bunaltıcı olduğunu belirten Karakaş, "Çok sıcak, güneşe çıkamıyoruz. Konuşurken bile zorluk çekiyoruz. Gölge yerleri tercih ediyoruz ama oraya da yansıyor sıcaklık. Daha önce bu kadar sıcaklık olmuyordu." ifadelerini kullandı.

Sıcaklığın yüksek seyrettiği Kızıltepe ilçesinde esnaf Diyar Erkan da sıcaklıktan çok etkilendiklerini anlattı.

Erkan, "Vatandaşlara su yetiştiremiyoruz. Sıcaktan, soğutucumuz bile suyu soğutmuyor. Pos cihazı bile çalışmıyor. Asfalt adeta erimek üzere. Limonata gibi içeceklerle vatandaşların serinlemesine yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.

Şırnak

Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde de öğle vakitlerinde cadde ve sokakların boş olduğu gözlenirken, Silopi'de bazı esnaf öğle saatlerinde kepenk kapatarak dinlenmeye çekiliyor.

Vatandaşlar gerekmedikçe dışarıya çıkmıyor.

İlçedeki esnaftan Ahmet Değer, havaların çok sıcak olduğunu belirterek, artan hava sıcaklıklarından dolayı bulundukları ortamı sulayarak serinletmeye çalıştıklarını söyledi.

Halil Durmuş da sıcaktan dolayı sadece soğuk içeceklerin satışını yapabildiklerini belirtti.

Alışverişe gelen müşterilerin iş yerindeki klima önünde serinlemeye çalıştığını anlatan Durmuş, sıcaktan çoğu esnafın iş yerlerini açmadığını söyledi.

Cizre'de yaşayan vatandaşlardan Kerim Eroğlu, öğle saatlerinde hava sıcaklığından dolayı dışarıya çıkmamaya çalıştıklarını, mümkün oldukça serin yerlerde vakit geçirdiklerini kaydetti.

Eroğlu, akşam hava serinleyince genellikle Dicle Nehri kenarındaki parklarda oturmayı tercih ettiklerini anlattı.

Esnaf Ekrem Algel de ilçede hissedilen sıcaklığın 50- 55 dereceye ulaştığını belirterek, gündüz klimalı ortamlarda serinlediklerini, belirli saatlerde iş yerlerini açıp, çalışabildiklerini belirtti.





Uzmanlardan uyarı

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, son dönemde bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenilmemesi için özellikle risk gruplarındaki kalp, şeker, tansiyon hastaları ile hamile, yaşlı ve çocukların 10.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamalarını önerdiklerini söyledi.

Sıcak denildiğinde akla ilk sıvı kaybının geldiğini vurgulayan Akıl, sıcak havalarda bol sıvı tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle çocuk ve yaşlıların sıvı kaybına çok dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Akıl, sıcakların kalp rahatsızlığı bulunanlarda etkisinin daha yüksek olduğunu söyledi.

"Uzun süreli güneşte kalmak hayati risk oluşturabilir"

Akıl, "Özelikle kalp hastalarına güneşin dik geldiği vakitlerde güneş altında çok çalışmamalarını tavsiye ediyoruz, eğer çalışmak zorunda kalıyorlarsa da bol sıvı ve soğuk gıdalar tüketmelerini öneriyoruz. Özelikle kalp damar tıkanıklığı olanlarda sıvı kaybıyla beraber damarlarda veya kanda bazı pıhtılaşma oranı artıyor. Buna özelikle dikkat etmelerini öneriyoruz ve ilaçlarını mutlaka düzenli bir şekilde almalarını öneriyoruz." dedi.

Baş dönmesi, halsizlik ve yorgunluğun sıvı kaybının en önemli belirtileri olduğunu anlatan Akıl, sıcağa maruz kalındığında tansiyon düşüklüğünün baş dönmesi, tansiyon yüksekliğinin ise baş ağrısıyla kendisini gösterdiğini belirtti.

Akıl, "Uzun süreli güneşte kalmak hayati risk oluşturabilir. Hastalarımıza diyetlerine ve tedavilerine dikkat etmelerini öneriyoruz. Aşırı sıcaklıklarda güneşte kalmamalarını öneriyoruz." diye konuştu.

"Sıvı tüketilmezse dikkat eksikliği ve halsizlik meydana gelir"

DÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit de sıcak havada diyabet, astım, bronşit rahatsızlığı bulunanlar ile alerjisi olanların ve 60 yaş üstü vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bazen 15 dakika bile güneşte kalındığında halsizlik, yüksek ateş, şuur bulanıklığı, etrafı tanıyamama gibi durumların geliştiğine dikkati çeken Şenyiğit, bu belirtileri hissedenlerin doktora başvurması gerektiğini belirtti.





Şenyiğit, şunları kaydetti:

"İnsanlara tavsiyemiz 3 litrelik bir sıvı alınmasıdır ama ciddi kalp rahatsızlığının dışında şekeri, bronşiti, astımı olanların bu dönemde en az 4-5 litre sıvı tüketmelerinde fayda var. Sıvı tüketilmezse o zaman dikkat eksikliği ve halsizlik meydana gelir. Dışarıda sıcağa maruz kalındığında vücut ısısı birdenbire yükseldiğinde ılık ya da mümkünse soğuk suyla banyo yapıp, tuzlu ayran içilmesi gerekir. Bu belirtiler geçmezse doktora başvurulması gerekir. Bu durumlar ağırlaştığı zaman hayati tehlike söz konusu."







