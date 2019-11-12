Şimdi onlar düşünsün

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda yakaladığı 278 DEAŞ’lı teröristlerin, ülkelerine iade süreci başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda yabancı terörist savaşçıların (YTS) iadelerine başlandığını söyledi.

ABD’Lİ GÖNDERİLDİ

Dün sabah itibarıyla bazı YTS’lerin geri gönderme işleminin tamamlandığını belirten Çataklı, “Sabah saatlerinde Türkiye’deki Geri Gönderme Merkezi’nde işlemleri tamamlanan ABD’li bir YTS’nin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye’den deport (sınır dışı) edilmesi işlemi gerçekleştirildi” dedi. Yine Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan Alman uyruklu bir YTS için sınır dışı süreci işletildiğini belirten Çataklı, Danimarka uyruklu bir YTS’nin ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderileceğini açıkladı.

14 KASIM’A KADAR 7 KİŞİ

Çataklı, şunları söyledi: “Geri gönderme merkezlerinde bulunan Alman uyruklu 7 YTS’nin seyahat programları yapılmış olup, 14 Kasım’da sınır dışı edilecek” dedi. Suriye’de yakalanan İrlanda uyruklu 2 YTS’nin işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve ülkelerine gönderileceğini aktaran Çataklı, şunları kaydetti: “Suriye’de yakalanan Alman uyruklu 2 YTS’nin ise seyahat programları tamamlanarak bu hafta içerisinde sınır dışı edilmesi planlanmaktadır.”

DANİMARKALI DA GİTTİ

“Ayrıca Suriye tarafında yakalanan Fransız uyruklu 11 YTS’nin işlemleri devam etmektedir. Suriye’de yakalanan YTS’lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanmış olup, detaylı mülakatları yüzde 90 oranında sonuçlandırıldı ve ilgili ülkelerle temas kuruldu. Yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek.” Çataklı’nın açıklamasında bahsettiği Danimarkalı YTS, öğle saatlerinde ülkesine gönderildi. Ülkesine yollanmak üzere İstanbul Havalimanı’ndan Kopenhag’a gidecek uçağa ambulansla getirilen şahıs, polisin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde tekerlekli sandalyeyla uçağa bindirildi. Kopenhag polisi, Türkiye’nin sınır dışı ettiği 28 yaşındaki DEAŞ’lı terörist Ahmad El-Haj’ı havaalanında gözaltına aldı.

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ALMANYA’YA 10 KİŞİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Türkiye’den bu hafta 10 kişinin Almanya’ya sınır dışı edileceğini söyledi. Burger, “Sınır dışı edilecek 10 kişiden 3’ü erkek, 5’i kadın, 2’sinin de çocuk olduğunu söyleyebilirim” dedi. Barış Pınarı Harekatı ile birlikte PKK/PYD/YPG, cezaevlerinde tuttuğu DEAŞ’lı teröristleri serbest bırakmıştı. TSK İSE kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 327 DEAŞ’lı yakalanmıştı. Bunların da 278’inin yabancı uyruklu, 49’unun Türkiye vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Hollanda çocukları alacak

Hollanda’da mahkeme, Hollanda’nın terör örgütü DEAŞ’a mensup kadınların çocuklarının ülkeye dönüşünü kabul etmesi gerektiğine hükmetti. Hollanda’nın Lahey kentinde bir mahkeme, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a katılan Hollanda vatandaşı kadınların çocuklarının Hollanda’ya iadesinin kabul edilmesine hükmetti. Kararda, DEAŞ’lı teröristlerin Hollanda’ya kabul edilmesine yönelik bir ifade yer almadı.

Yunanistan almadı Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan ABD vatandaşı DEAŞ’lı Türkiye’den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı’na getirildi. Pazarkule’den Yunanistan’a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı’ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi. Yunan görevliler, DEAŞ’lı teröristi yeniden Türkiye’ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye’nin de kabul etmediği DEAŞ’lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor. Öte yandan ABD vatandaşı DEAŞ’lının Yunanistan’a gönderilmesi de dikkat çekti.