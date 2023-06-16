Sınıf öğretmeninden karne günü büyük rezillik: Çocukları LGBT paçavrasının önüne dizip fotoğraf çektirdi

"Arkadaşlar bana geldi 'okula Hizbullah'ı sokmuşlar' dedi. Nasıl dedim. 'Hizbullah'ın bayrağının önünde çocuklara resim çektirmişler' dediler. 'Getirin bakim' dedim. Getirdiler bu bayrak. LGBT bayrağı. Öğretmen ve arkadaşlarının Cumhurbaşkanımızı kötülemek için dışarıda yaptıkları reklam bu. Milletin çoğu 'okulda Hizbullah bayrağının önünde çocuklara fotoğraf çektirdiler' diye biliyor. Milli Eğitim müdürünü aradım, Kaymakam beye söyledim. Onlar da işlem başlatmışlar."