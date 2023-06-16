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Sınıf öğretmeninden karne günü büyük rezillik: Çocukları LGBT paçavrasının önüne dizip fotoğraf çektirdi

Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda görevli 'Ahter Nur' isimli öğretmen karne günü küçük yaştaki öğrencilere LGBT paçavrasının önünde fotoğraf çektirdi. Skandal fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen, okul müdürü ve velilerin tepkisi üzerine paylaşımlarını sildi.

16:42 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda LGBT skandalı.

İstanbul Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda LGBT skandalı.

Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 19 milyon öğrenci hem karne almanın hem de yaz tatiline çıkmanın heyecanını yaşadı.

İstanbul Silivri'deki
Kavaklı İlköğretim Okulu
'nda ise büyük bir skandala imza atıldı.

Çocukları LGBT paçavrasının önüne dizdi

Aile kurumunu yok etmek ve nesli bozmak için tüm dünyada faaliyet gösteren LGBT lobileri toplumu tehdit etmeyi sürdürürken tehlike okullara kadar ulaşmış durumda.

LGBT sapkınlığını çocuklara aşılama projesinin son örneği
İstanbul Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu
'nda yaşandı.
Okulda görevli
Ahter Nur
adlı sınıf öğretmeni karne dağıttığı küçük yaştaki öğrencilere
LGBT paçavrası
nın önünde fotoğraf çektirdi.

Skandal fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Nur, okul müdürü ve velilerin tepkisi üzerinde skandal paylaşımlarını kaldırdı.

'Hizbullah bayrağı diye lanse ettiler'

Bölgede esnaflık yapan bir vatandaş, söz konusu fotoğrafın öğretmenin arkadaşları tarafından bölgedeki vatandaşlara 'Çocuklara Hizbullah bayrağının önünde fotoğraf çektirdiler' şeklinde lanse edildiği bilgisini paylaştı.

İsmini vermek istemeyen vatandaş
"Arkadaşlar bana geldi 'okula Hizbullah'ı sokmuşlar' dedi. Nasıl dedim. 'Hizbullah'ın bayrağının önünde çocuklara resim çektirmişler' dediler. 'Getirin bakim' dedim. Getirdiler bu bayrak. LGBT bayrağı. Öğretmen ve arkadaşlarının Cumhurbaşkanımızı kötülemek için dışarıda yaptıkları reklam bu. Milletin çoğu 'okulda Hizbullah bayrağının önünde çocuklara fotoğraf çektirdiler' diye biliyor. Milli Eğitim müdürünü aradım, Kaymakam beye söyledim. Onlar da işlem başlatmışlar."
açıklamasında bulundu.

"Sandık başkanı olduğu sınıfta kavga çıktı"

Skandala imza atan öğretmenin kötü niyetli olduğunu belirten vatandaş, 14 Mayıs seçimlerinde aynı okulda sandık başkanı olduğu sınıfta kavga çıkarıp, AK Partili seçmenlere oy kullandırmadığı bilgisini de verdi.


#Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu
#Ahter Nur
#LGBT
#çocuk
1 saat önce
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