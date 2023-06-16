Sınıf öğretmeninden karne günü büyük rezillik: Çocukları LGBT paçavrasının önüne dizip fotoğraf çektirdi

İstanbul Silivri Kavaklı İlköğretim Okulu'nda LGBT skandalı.
Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 19 milyon öğrenci hem karne almanın hem de yaz tatiline çıkmanın heyecanını yaşadı.
Çocukları LGBT paçavrasının önüne dizdi
Aile kurumunu yok etmek ve nesli bozmak için tüm dünyada faaliyet gösteren LGBT lobileri toplumu tehdit etmeyi sürdürürken tehlike okullara kadar ulaşmış durumda.
Skandal fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Nur, okul müdürü ve velilerin tepkisi üzerinde skandal paylaşımlarını kaldırdı.
'Hizbullah bayrağı diye lanse ettiler'
Bölgede esnaflık yapan bir vatandaş, söz konusu fotoğrafın öğretmenin arkadaşları tarafından bölgedeki vatandaşlara 'Çocuklara Hizbullah bayrağının önünde fotoğraf çektirdiler' şeklinde lanse edildiği bilgisini paylaştı.
"Sandık başkanı olduğu sınıfta kavga çıktı"
Skandala imza atan öğretmenin kötü niyetli olduğunu belirten vatandaş, 14 Mayıs seçimlerinde aynı okulda sandık başkanı olduğu sınıfta kavga çıkarıp, AK Partili seçmenlere oy kullandırmadığı bilgisini de verdi.