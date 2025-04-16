Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından açıklama: Hayati riski yüksek bir ameliyattı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı.





Ameliyatın ardından hastaneden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yazılı açıklama yapıldı.





Yapılan açıklamada Önder'in, 12 saat süren ameliyatın ardından tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.





Öte yandan Sırrı Süreyya Önder'in son durumuyla ilgili doktorlardan da açıklama geldi.





"Hastaneye nabızsız geldi"





Doktorların basın mensuplarına yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verildi:





Sayın Önder, 112 ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe eşliğinde hastanemize ulaştırıldı dün gece. Acil servisimizde 10 dakikalık kalp masajı sonrası nabız alınmıştır. 23.05'te hastamız nabız ve dolaşımı durdu, kalp masajı yapıldı. 23,35'te operasyon yapıldı ve 12 saat sürdü operasyon. Aort kapağı değiştirilmiştir. Tüm aortayı etkileyen bu durum bizim en büyük operasyonlarımızdan biridir. Ölüm riski yüksek olan ameliyattır.





12 saatlik ameliyat sonrası hasta mekanik destek cihazı desteği ile yoğun bakıma alındı. Hala hayati riski korumaktadır.





"Kalp masajına hiç ara verilmedi"





Ambulansta başlayan işlemler sonrası bizde de hiç ara verilmeden kalp masajı yapıldı. Bu durumla yoğun bakımda başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz.





"Nörolojik değerlendirme yapamıyoruz"





Şu dakika itibariyle en çok nörolojik tablosunu merak ediyoruz. Geldiğinden beri şuuru kapalıydı. Şu an nörolojik değerlendirmesini gerçekçi yapamıyoruz. İlerleyen süreçte bunun açıklamasını yapacağız.





Prof. Dr. Ertan Sağbaş'ın açıklamaları





Bu rahatsızlık en zor tedavi edilen rahatsızlıklardan biri. Direksiyon ana atardamarın çıktığı yerden başlayıp devam ediyor. Sağ koroner damar direksiyonun içinde kalmış. Hafif bir yırtık da vardı. 112 acili geldiği şikayetini söyleyip yere yığılma nedenlerinden biri buydu muhtemelen. Kalp krizi de vardı muhtemelen. Biz hepsini düzelttik fakat kalp çok hırpalandığından kalbi dinlendirdik. 12 saati buldu ameliyat. Bu tür ameliyatlar çok yaptık. Sırrı Bey'inki uzun zamandır gördüğüm en komplike vakalardan biriydi. Sırrı Bey'in aort damarında genişlemesine ilişkin teşhis var, takipliymiş ama müdahale sınırında olmayan büyüklükmüş ve ilaç tedavisi de takip ediliyormuş. Santimin önemi yok. Aort mosmor yırtılmış ve genişti. Biz ameliyata masajla girdik, masajla kasık damarlarından başlayıp masajı bıraktık. Kalbi durmuştu. Ekibimiz çok geniş.





EKBO her zaman bu tür durumlarda aklımızın kenarındadır. Sistem hazır bekler ve hastayı sokarız. Böyle hastalarda uzun vadeli konuşmak mümkün değil. Anlık verilerle takip yapıyor ve tedaviyi düzenliyoruz. Hastamız çok kritik pozisyonda. Uzun vadeli konuşamayız. Bir şey dememiz mümkün değil.







