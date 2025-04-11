Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ve 2017 yılından bu yana geri ödemesi gerçekleştirilen ilaca ek olarak, kullanım kolaylığı sağlayan başka bir ilacın daha SGK geri ödeme listesine dahil edileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, bu adımın hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflediğini belirtti.









SGK tarafından daha önce kapsanan SMA ilaçları neler?

Nusinersen sodyum (Spinraza): SMA Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 hastalarının tedavisinde kullanılan bu ilaç, intratekal (omurilik sıvısı içine) uygulama yoluyla verilen bir ilaçtır.





Onasemnogene abeparvovec-xioi (Zolgensma): Bu gen tedavisi, SMA Tip 1 hastaları için uygulanmaktadır ve SGK tarafından karşılanmaktadır.

SMA nedir?

Spinal Musküler Atrofi (SMA), omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek kas güçsüzlüğüne ve ilerleyici kas erimesine yol açan genetik bir hastalıktır. SMA, genellikle doğuştan gelir ve farklı tipleri bulunmaktadır.





En yaygın ve şiddetli tipi, tip 1 SMA, doğumdan sonraki ilk altı ayda belirtiler gösterir ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Diğer tipler daha geç yaşlarda başlar ve hastalığın seyrinde farklılıklar gösterir.





Erken tanı ve tedavi, hastalığın etkilerini hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için oldukça önemlidir. SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, motor sinir hücrelerinin işlevini iyileştirmeye yönelik gelişmiş tedavi seçenekleri sunmaktadır.







