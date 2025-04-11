Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Işıkhan duyurdu: SMA tedavisinde yeni ilaç SGK geri ödeme listesine dahil edilecek

Bakan Işıkhan duyurdu: SMA tedavisinde yeni ilaç SGK geri ödeme listesine dahil edilecek

10:4411/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Bakan Işıkhan, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SMA hastalığının tedavisinde kullanılan ve 2017 yılından bu yana geri ödemesi gerçekleştirilen ilaca ek olarak, kullanım kolaylığı sağlayan başka bir ilacın daha SGK geri ödeme listesine dahil edileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, bu adımın hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedeflediğini belirtti.



SGK tarafından daha önce kapsanan SMA ilaçları neler?

Nusinersen sodyum (Spinraza):
SMA Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 hastalarının tedavisinde kullanılan bu ilaç, intratekal (omurilik sıvısı içine) uygulama yoluyla verilen bir ilaçtır.

Onasemnogene abeparvovec-xioi (Zolgensma):
Bu gen tedavisi, SMA Tip 1 hastaları için uygulanmaktadır ve SGK tarafından karşılanmaktadır.

SMA nedir?

Spinal Musküler Atrofi (SMA), omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek kas güçsüzlüğüne ve ilerleyici kas erimesine yol açan genetik bir hastalıktır. SMA, genellikle doğuştan gelir ve farklı tipleri bulunmaktadır.


En yaygın ve şiddetli tipi, tip 1 SMA, doğumdan sonraki ilk altı ayda belirtiler gösterir ve tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Diğer tipler daha geç yaşlarda başlar ve hastalığın seyrinde farklılıklar gösterir.


Erken tanı ve tedavi, hastalığın etkilerini hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için oldukça önemlidir. SMA tedavisinde kullanılan ilaçlar, motor sinir hücrelerinin işlevini iyileştirmeye yönelik gelişmiş tedavi seçenekleri sunmaktadır.



#Sağlık
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan
#SGK
#SMA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? 2025 ehliyet yenileme ücreti…